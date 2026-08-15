Vì sao Mỹ đình chỉ hoạt động của trực thăng Apache?

Ngày 15/8, Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ đã quyết định tạm thời đình chỉ tất cả chuyến bay huấn luyện của toàn phi đội máy bay trực thăng AH-64 Apache.

Hiện trường vụ máy bay trực thăng AH-64 Apache rơi ở bang Texas, ngày 15/8/2026.

Việc đình chỉ hoạt động của toàn bộ phi đội máy bay trực thăng chiến đấu này được Bộ chỉ huy quân sự áp đặt vô thời hạn là do một tai nạn hàng không xảy ra gần đây ở Texas.

Ngày 12/8, trong một chuyến bay huấn luyện theo lịch trình, một trong những máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache đã bị rơi tại bang Texas, khiến 2 phi công thiệt mạng.

Các đơn vị cứu hộ và dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Bộ Chỉ huy quân sự hiện đang điều tra vụ việc.

Một ủy ban đặc biệt đang xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn máy bay.

Quân đội Mỹ đã tạm dừng các chuyến bay huấn luyện cho đến khi hoàn tất việc kiểm tra ưu tiên các bộ phận kỹ thuật, và hệ thống an toàn trên tất cả máy bay trực thăng loại này đang hoạt động.

Công tác khảo sát hiện trường vụ tai nạn ở Texas vẫn đang được tiến hành kín đáo.