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Một hệ thống phòng không STASH của Ukraine đã phá hủy 70 UAV Nga

Sao Đỏ
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Hệ thống phòng không STASH sử dụng tên lửa Hellfire đã cho thấy hiệu quả trong việc đánh chặn UAV.

- Ảnh 1.

Một trong những hệ thống phòng không STASH của Ukraine đã phá hủy khoảng 70 máy bay không người lái của đối phương thuộc nhiều loại khác nhau. Thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, kíp chiến đấu liên tục thay đổi vị trí và áp dụng các giải pháp chiến thuật phi truyền thống. Theo họ, chính sự cơ động, óc sáng tạo và huấn luyện tốt đã giúp tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên không.

STASH là hệ thống phòng không di động tầm ngắn được thiết kế để chống lại đối tượng trên không bay thấp, bao gồm cả máy bay không người lái tấn công.

Vào tháng 5/2026, Bộ Tư lệnh Không quân "Miền Tây" của Ukraine lần đầu tiên công bố video về hoạt động chiến đấu của hệ thống phòng không STASH, phiên bản module điều khiển từ xa.

Mặc dù thông số kỹ thuật đầy đủ của tổ hợp này chưa được công bố, nhưng một số trang thiết bị của nó đã được biết đến.

- Ảnh 2.

Hệ thống phòng không STASH, phiên bản module điều khiển từ xa.

Một trong những ưu điểm của STASH là sử dụng hệ thống radar RADA của Israel. Chính khí tài này cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không, sau đó đưa ra chỉ định cho tên lửa.

Bệ phóng chứa các tên lửa AGM-114L Longbow Hellfire, có đầu dò dẫn đường bằng radar chủ động. Một quả đạn như vậy có giá từ 100 đến 150.000 USD.

Khác với các phiên bản laser, AGM-114L có thể tự theo dõi mục tiêu sau khi phóng, điều này đặc biệt quan trọng khi đánh chặn máy bay không người lái tốc độ cao hoặc đang cơ động.

- Ảnh 3.

Hệ thống phòng không STASH trên khung gầm xe tải.

Tên lửa AGM-114L có tầm bắn lên đến 8km, trọng lượng khoảng 49kg, ban đầu được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép, nhưng nhờ hệ thống dẫn đường radar, nó đã được điều chỉnh để phục vụ phòng không.

Tại Ukraine, STASH được sử dụng trong nhiều cấu hình di động khác nhau: Hệ thống được lắp đặt trên xe buggy, xe bán tải và xe tải. Một số phiên bản còn gắn trên các khung gầm ô tô khác, cho phép thích ứng với các điều kiện ứng dụng khác nhau và nhanh chóng thay đổi vị trí.

Cái tên STASH cho thấy người tạo ra nó là nhà phát triển tổ hợp phòng không Tempest - Công ty V2X của Mỹ.

Xét cho cùng, một trong những tên gọi của hệ thống phòng không Tempest là DASH (Denied Area Sprinter-Hellfire; dưới tên gọi này, tổ hợp nói trên đã được Thủy quân lục chiến Mỹ đặt hàng).

Theo Militarnyi
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Tags

hệ thống phòng không

STASH

Ukraine

UAV Nga

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