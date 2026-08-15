Ba Lan tăng tốc xây dựng lá chắn chống UAV

Ba Lan sẽ đưa vào biên chế 3 khẩu đội chống UAV trong năm nay, tăng gấp 3 kế hoạch ban đầu nhằm củng cố năng lực phòng không.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết, các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp nhận 3 khẩu đội thuộc chương trình hệ thống chống UAV SAN (Systemy Antydronowe) trước cuối năm 2026, thay vì chỉ 1 khẩu đội như kế hoạch trước đó.

Ba Lan dự kiến triển khai tổng cộng 18 khẩu đội phòng không chuyên dụng chống UAV. Mỗi khẩu đội được thiết kế kết hợp nhiều phương tiện đánh chặn, gồm bệ phóng tên lửa APKWS, pháo phòng không, súng máy và UAV đánh chặn.

Chương trình SAN được Ba Lan xác định là một trong những ưu tiên về phòng không và đang được triển khai theo yêu cầu tác chiến khẩn cấp.

Theo kế hoạch, toàn bộ chương trình sẽ được hoàn tất trong vòng 24 tháng kể từ khi hợp đồng được ký, tương ứng vào năm 2028.

Ba Lan cho rằng SAN là chương trình phát triển năng lực chống UAV được triển khai nhanh nhất trong số các nước NATO.

Theo thiết kế, 18 khẩu đội SAN sẽ được tổ chức thành các đơn vị hỏa lực và hỗ trợ. Mỗi khẩu đội gồm 3 trung đội hỏa lực độc lập và một trung đội hỗ trợ.

Các trung đội hỏa lực sẽ được trang bị bệ phóng tên lửa APKWS, pháo 35mm và 30mm có khả năng sử dụng đạn lập trình, súng máy 12,7mm cùng nhiều loại UAV đánh chặn.

Trong khi đó, trung đội hỗ trợ sẽ đảm nhiệm các phương tiện chỉ huy, radar tích hợp hệ thống nhận dạng địch - ta và các phương tiện bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Việc kết hợp tên lửa, pháo, súng máy và UAV đánh chặn cho phép SAN tạo thành hệ thống phòng thủ nhiều lớp, thay vì phụ thuộc vào một phương thức tiêu diệt UAV duy nhất.

Động thái của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường hiện đại, đặt ra yêu cầu xây dựng các hệ thống phòng không có khả năng phản ứng nhanh nhưng vẫn kiểm soát được chi phí đánh chặn.