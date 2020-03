Vì sao mưa đá dội xuống các tỉnh phía Bắc

Đêm hôm qua (17/3) mưa đá kèm theo giông lốc, sấm sét xảy ra tại một số tỉnh thuộc khu vực vùng núi cao Tây Bắc và một phần Đông Bắc.



Tại Lào Cai, mưa đá xảy ra tại một số xã, thị trấn như: Lùng Cải, Tả Củ Tỷ (huyện Bắc Hà), Sán Chải, Nàn Sán, thị trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai), Lùng Khấu Nhin, Nấm Lư, thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương) và một số địa phương của huyện Bát Xát, Bảo Thắng.

Thời gian mưa kéo dài khoảng 10 phút, kích thước viên đá trung bình khoảng 0,5cm, riêng ở Si Ma Cai kích thước viên đá khoảng 3-5cm, có những viên to gần bằng quả trứng gà.

Thống kê sơ bộ đến 11h ngày 18/3, Lào Cai có 337 nhà bị hư hỏng; 4 ha lúa bị ngập cục bộ tại xã Võ Lao (huyện Văn Bàn), một số diện tích rau màu và cây ăn quả tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà và Mường Khương bị dập nát, rụng quả.

Mưa đá trên đỉnh Fansipan đóng thành băng. Ảnh: Lào Cai 24h.

Tại tỉnh Yên Bái, mưa đá xuất hiện rải rác ở các huyện Lục Yên, Văn Yên, lượng mưa nhẹ nên không có gì thiệt hại đáng kể.



Tại tỉnh Lai Châu cũng xuất hiện mưa đá tại khu vực thành phố, ông Giàng A Tính (Phó Chủ tịch tỉnh) cho biết, hiện các đơn vị chức năng đang đi tổng hợp thông tin về thịệt hại của bà con nhân dân.



Trước đó, từ ngày 2-4/3, nhiều địa phương ở tỉnh này đã phải hứng chịu trận mưa đá lớn chưa từng có trong lịch sử tại các huyện Tân Uyên, Phong Thổ và thành phố Lai Châu, gây thiệt hại trên 13 tỷ đồng.

Còn tại tại huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn), mưa đá gây hư hại phần lớn cây thuốc lá sắp cho thu hoạch của huyện này. Theo đại diện Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn, toàn huyện có 10 xã thì cả 10 xã đều bị ảnh hưởng, thiệt hại cụ thể đang được thống kê.

Nhà dân ở Lào Cai bị mưa đá làm thủng mái. Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do đêm 17/3, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và ngày 18/3, ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to hoặc mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ xảy ra ba đợt mưa đá. Đợt thứ nhất vào chiều và tối 30 Tết Canh Tý làm hỏng hàng nghìn nhà dân. Đợt thứ hai vào ngày 2-3/3 gây thiệt hại nhiều về nhà cửa, tài sản.

Cơ quan khí tượng giải thích, mưa đá xuất hiện do không khí lạnh tràn về kết hợp với rãnh áp thấp trên mực 1.500 m và vùng gió mạnh ở độ cao 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang.