Mưa đá hạt to như hòn bi dội xuống trắng đất Lào Cai

Tối ngày 17/3, ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 19h tối cùng ngày, trên địa bàn thị trấn huyện và 2 xã Sán Chải và Nàn Sán xảy ra mưa đá.



Theo ông Minh, cơn mưa đá này kéo dài khoảng hơn 10 phút gây thiệt hại cho bà con nhân dân, nhất là các hộ gia đình có mái nhà bằng tấm lợp fibro xi măng, phương tiện xe cộ để ngoài trời hư hỏng.

"Hiện chúng tôi vẫn đang thống kê thiệt hại về tài sản và người, các cán bộ đang đi lấy số liệu để tổng hợp lại, vào ngày mai sẽ có kết quả cụ thể", ông Minh nói.

Ngoài địa bàn huyện Si Ma Cai thì một số khu vực của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cũng xảy ra hiện tượng mưa đá tương tự, nhưng lượng nhỏ hơn, không đáng kể.

Hạt mưa đá lớn rơi trắng xóa.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng giữa đêm nay (17/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và ngày mai (18/3) ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều nay, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông; từ đêm nay và ngày mai (18/3), mưa giông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h), riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24h). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc từ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ.

Hình ảnh mưa đá ở Lào Cai:

Những hạt mưa đá to bằng quả trứng gà.

Xe máy bị mưa đá rơi xuống hư hỏng.

Đã rơi dày trắng xóa mặt đất.