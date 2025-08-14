HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vì sao một thanh niên ném 3 bình nước loại 21 lít từ tầng 26 xuống đất?

Anh Vũ |

Người ném là một thanh niên 22 tuổi, sống ở tầng 26 một toà trong cụm chung cư. Người này có dấu hiệu trầm cảm.

Ngày 14-8, mạng xã hội TikTok chia sẻ video liên tục cảnh bình nước suối loại 21 lít rơi xuống mặt đường từ một tầng cao chung cư, nhiều người khiếp vía.

Thanh niên ném bình nước từ chung cư xuống đất , gây hoang mang tại TP HCM - Ảnh 1.

Bình nước rớt xuống vỡ tung toé.

Video cho thấy một chiếc bình nước rơi vỡ, nước bắn tung tóe và phát ra tiếng động lớn. Tổng cộng có 3 bình nước đã rơi xuống. Lúc này, có một số người qua lại. Thấy vậy, một người mặc đồng phục bảo vệ yêu cầu người dân tránh xa.

Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 5 giờ 30 sáng 14-8 tại cụm chung cư thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM.

Bước đầu xác định người ném là một thanh niên 22 tuổi, sống ở tầng 26 một toà trong cụm chung cư. Người này có dấu hiệu trầm cảm. Vụ việc may mắn không gây bị thương hay hư hỏng tài sản.

Hiện lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây đang tiếp tục xử lý theo quy định.

