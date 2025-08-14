‘Cứ như giấc mơ’

Chiều 13/8, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, anh Thái Khắc Thành (SN 1980) đã về đến quê nhà ở xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Khi vừa về đến đầu ngõ, người dân xóm Thịnh Tâm đã vây kín để hỏi thăm, chia sẻ niềm vui khi anh Thành được tại ngoại. Chuyến trở về nhà lần này, với anh nông dân “cứ như giấc mơ”.

Video: Thái Khắc Thành mong mức án nhẹ nhất để làm lại cuộc đời

Gặp lại mẹ già, vợ con và hàng xóm sau thời gian bị tạm giam, Thành bày tỏ lời cảm ơn các cơ quan chức năng đã xem xét, tạo điều kiện để anh được tại ngoại. “Tôi cảm ơn tòa án và viện kiểm sát đã cho tôi cơ hội về với mẹ già, vợ con và bà con làng xóm. Tôi mong muốn ở phiên phúc thẩm tới sẽ được xử mức án nhẹ nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời”, Thành chia sẻ.

Sau vụ án này, Thành rút ra bài học muốn khi nuôi bất kỳ loài động vật gì cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, chủng loại, đặc biệt là tránh nuôi động vật quý hiếm để không vô tình vi phạm pháp luật. “Mong mọi người những ai có ý định như tôi thì tìm hiểu thật kỹ và nên nuôi những loài an toàn”, Thành nói.

Thái Khắc Thành mong muốn ở phiên phúc thẩm tới sẽ được xử mức án nhẹ nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời

Chị Nguyễn Thị Oanh (vợ anh Thành) xúc động: “Gia đình rất vui khi anh được tại ngoại. Cảm ơn các cơ quan chức năng, báo chí, luật sư và mọi người đã quan tâm. Phiên tòa phúc thẩm sắp tới, tôi chỉ mong anh nhận mức án thấp nhất”.

Vợ chồng anh Thành có 3 con, cháu lớn mới 7 tuổi, bé út hơn 1 tuổi. Trước khi vụ việc xảy ra, chị Oanh làm việc tại một công ty gần nhà, còn anh Thành làm nghề nông, trồng cây cảnh, nuôi chim và thỉnh thoảng đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập. Từ ngày chồng vướng vòng lao lý, chị Oanh phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc các con và mẹ chồng tuổi đã ngoài 80.

Người thân, làng xóm xúc động, sẻ chia

Thấy con trai trở về, bà Nguyễn Thị Hường (82 tuổi, mẹ anh Thành) xúc động rơi nước mắt. Bà Hường bày tỏ sự biết ơn các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội đã tạo điều kiện cho con trai được tại ngoại.

“Tôi thật sự cảm ơn các cơ quan chức năng đã quan tâm, cho con tôi được tại ngoại để đoàn tụ với gia đình. Cảm ơn tất cả đã dành sự giúp đỡ cho gia đình chúng tôi”, bà Hường chia sẻ.

Bà Hường xúc động khi thấy con trai trở về

Là bạn thân và từng có khoảng thời gian đi hát đám cưới cùng nhau, anh Trần Ngọc Hải (trú xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An) cũng bày tỏ sự xúc động khi thấy bạn mình được tại ngoại trở về nhà chờ phiên tòa phúc thẩm.

“Được sự quan tâm của cơ quan chức năng, Thành được tại ngoại trở về địa phương đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tất cả anh em, bạn bè. Xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến cơ quan chức năng, báo chí, pháp luật đã quan tâm, giúp đỡ gia đình Thành”, anh Hải nói.

Anh Thành xúc động ôm mẹ già và vợ con

Ông Nguyễn Viết Đài (77 tuổi), hàng xóm của anh Thành, cho hay: “Cháu Thành là người hiền lành, sống vui vẻ, chan hòa với bà con làng xóm. Cháu vi phạm là do không hiểu biết pháp luật. Chúng tôi cũng rất mừng khi thấy cháu được tại ngoại trở về. Xin cảm ơn cộng đồng rất nhiều”.

Anh Trần Ngọc Hải (bên trái) chia sẻ niềm vui cùng anh Thành

Ngày 8/8, bị cáo Thái Khắc Thành bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Ngày 13/8, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.