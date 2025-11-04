Vì sao lại có hơn 3.000 ô tô Trung Quốc dưới đáy biển?

Ảnh minh họa

Một sự cố ngành vận tải biển gần đây hé lộ vô số ô tô mới bị lãng quên dưới đại dương — và đó có thể là “mỏ vàng” bỏ quên của ngành logistics toàn cầu.

Cụ thể vào tháng 6, một con tàu chuyên chở ô tô mới mang tên Morning Midas (dài 182 m, treo cờ Liberia), thuộc quyền quản lý của công ty Zodiac Maritime (London) đã bị cháy khoang hàng và sau đó chìm cách bờ biển Alaska khoảng 640 km. Trong số hàng hóa trên tàu có tới 3.048 chiếc ô tô mới, trong đó khoảng 70 xe điện thuần túy và 681 xe hybrid, hầu hết được sản xuất tại Trung Quốc và đang trên hành trình tới Mexico.

Ngọn lửa phát sinh buộc thủy thủ đoàn rời khỏi tàu trong điều kiện thời tiết xấu. Công ty Zodiac cho biết chính hỏa hoạn cộng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến tàu mất khả năng ổn định và chìm.

Về hàng hóa, ngoài xe mới, tàu còn chở khoảng 350 tấn dầu MGO (nhiên liệu động cơ) và 1.530 tấn VLSFO (dầu nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh rất thấp). Sau đó lực lượng cứu hộ đã triển khai hai tàu kéo và một tàu ứng cứu ô nhiễm để giám sát tình hình và ngăn chặn khả năng rò rỉ môi trường — tuy nhiên vẫn chưa có báo cáo rõ ràng về dấu hiệu ô nhiễm.

Vụ việc ngay lập tức được so sánh với thảm họa của tàu Felicity Ace năm 2022 — khi hơn 4.000 xe sang (Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini) chìm tại Đại Tây Dương với giá trị ước tính lên tới 401 triệu USD. Vụ Morning Midas làm nổi bật hai xu hướng lớn của ngành vận tải: sự tăng nhanh của xe điện/chuyển đổi mô hình và rủi ro lớn hơn khi hàng hóa giá trị cao vận chuyển qua đường biển.

Chuyên gia vận tải biển nhận định: “Khi một con tàu chở khối lượng lớn xe điện bị sự cố, hậu quả không chỉ là mất hàng hóa mà có thể là tổn thất về môi trường, bảo hiểm và chuỗi cung ứng.”

Đối với các nhà đầu tư, vụ việc này đặt ra câu hỏi: Liệu chiếc xe thậm chí chưa lăn bánh nào có thể trở thành tài sản dưới đáy biển? Và nếu vậy, có hay không cơ hội khai thác “mỏ vàng bỏ quên” này? Tuy nhiên, phía chuyên môn cảnh báo: chi phí trục vớt, xử lý môi trường, bảo vệ pháp lý rất cao — không phải tài sản chìm nào cũng có thể hồi phục giá trị.

Đã 5 tháng trôi qua, cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiến hành, còn tàu Morning Midas đã rõ ràng trở thành một biểu tượng cho rủi ro mới trong vận tải ô tô toàn cầu — khi hàng hóa “ngọc trong rừng” lặng lẽ lội xuống đáy biển và biến thành phần chìm trong lịch sử ngành.

