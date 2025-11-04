Siêu máy bay kết nối Hà Nội với thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới vừa đáp xuống Nội Bài

Tối ngày 2/11, hãng hàng không Etihad Airways của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên, kết nối trực tiếp giữa Thủ đô Abu Dhabi của UAE với Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Máy bay hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, đánh dấu sự kiện khai trương chính thức đường bay thẳng đầu tiên giữa hai thành phố. Đây là bước mở rộng mạng lưới toàn cầu của Etihad, nâng tổng số điểm đến mà hãng khai thác lên gần 100.

Boeing 787-9 của Etihad Airways hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Được biết, Abu Dhabi là thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đồng thời là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của quốc gia này, đồng thời là một trong những thành phố giàu có và hiện đại bậc nhất Trung Đông.

Nơi đây nổi tiếng với các tòa nhà chọc trời, hạ tầng du lịch xa hoa và mức sống cao. Theo bảng chỉ số chi phí sinh hoạt toàn cầu Mercer Cost of Living Ranking 2024, Abu Dhabi xếp hạng 43 trong số những thành phố đắt đỏ nhất thế giới dành cho người nước ngoài, phản ánh chi phí sinh hoạt, nhà ở và dịch vụ tiêu dùng ở mức cao so với mặt bằng chung quốc tế.

Dự kiến, đường bay Abu Dhabi - Hà Nội sẽ được Etihad khai thác với tần suất 6 chuyến mỗi tuần.

Theo thông tin được công bố, Etihad Airways sẽ sử dụng "siêu máy bay" Boeing 787-9 Dreamliner cho chặng bay này.

Đây là phiên bản nâng cấp từ 787-8, được thiết kế cho các chuyến bay đường dài với hiệu suất nhiên liệu cao và khả năng vận hành linh hoạt. Dòng máy bay này cũng là một trong những mẫu máy bay thân rộng hiện đại nhất hiện nay,

"Siêu máy bay" Boeing 787-9 Dreamliner có gì?

Boeing 787-9 là phiên bản phổ biến nhất, có tầm bay xa nhất và đa dụng nhất khi so sánh với 787-8 hay 787-10.

Mẫu máy bay này có chiều dài thân máy bay khoảng 62,8 mét và sải cánh 60,1 mét. Tầm bay tối đa của máy bay đạt khoảng 14.010 km, đủ khả năng thực hiện các tuyến bay xuyên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu.

Cấu hình tiêu chuẩn của máy bay cho phép chở khoảng 290 hành khách, tùy theo cách bố trí ghế của từng hãng hàng không.

Boeing 787-9 thường xuyên được sử dụng trong các chặng dài của Etihad Airways.

Boeing 787-9 được trang bị hai động cơ tuabin cánh quạt lớn, có thể là General Electric GEnx-1B hoặc Rolls-Royce Trent 1000, giúp tiết kiệm nhiên liệu khoảng 20% so với thế hệ trước. Boeing 787-9 sử dụng vật liệu composite sợi carbon chiếm gần 50% khối lượng cấu trúc thân vỏ, giúp giảm trọng lượng, tăng độ bền và tối ưu hiệu suất khí động học.

Một điểm nổi bật của dòng Dreamliner là thiết kế cabin hiện đại hướng tới sự thoải mái cho hành khách.

Điểm mạnh của Boeing 787 Dreamliner nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, từ đó giúp khai thác các chặng bay đường dài chưa từng thực hiện trước đây.

Áp suất không khí trong khoang được duy trì ở mức thấp hơn so với máy bay thông thường, độ ẩm cao hơn, cùng hệ thống lọc không khí tiên tiến giúp giảm mệt mỏi trong các chuyến bay dài.

Cửa sổ của 787-9 lớn hơn khoảng 30% so với máy bay truyền thống và có thể điều chỉnh độ sáng tự động. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng LED mô phỏng ánh sáng tự nhiên giúp hành khách dễ dàng thích nghi với múi giờ khi di chuyển quốc tế.

Đây là lần đầu tiên có chặng bay thẳng Abu Dhabi - Hà Nội.

Etihad hiện vận hành nhiều máy bay Boeing 787-9 trong đội bay chặng dài của hãng. Mẫu máy bay này được Etihad cấu hình theo tiêu chuẩn ba hạng ghế: Hạng Nhất (First Class), Hạng Thương Gia (Business Studio) và Hạng Phổ Thông (Economy Smart).

- Hạng Nhất gồm các khoang riêng biệt (First Suite) được trang bị ghế ngả phẳng, hệ thống giải trí cá nhân và không gian riêng tư cao.

- Hạng Thương Gia có ghế có thể ngả phẳng hoàn toàn thành giường, lối đi riêng và khu vực phục vụ đồ ăn, đồ uống riêng biệt.

- Hạng Phổ Thông có chỗ để chân rộng rãi, tựa đầu điều chỉnh linh hoạt, cùng hệ thống giải trí tích hợp màn hình cảm ứng cá nhân.

Bên trong khoang hạng Thương Gia (Business Class) trên máy bay Boeing 787-9 của Etihad Airways.

Cấu hình phổ biến của Etihad trên dòng 787-9 là 8 ghế Hạng Nhất, 28 ghế Hạng Thương Gia và khoảng 195 ghế Hạng Phổ Thông. Nội thất được thiết kế với tông màu trung tính, ánh sáng dịu và chất liệu bền nhẹ, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách trên các chuyến bay dài.

Boeing 787-9 Dreamliner được Etihad sử dụng chủ yếu trên các tuyến bay xuyên lục địa, bao gồm kết nối Trung Đông với châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Với tuyến Hà Nội – Abu Dhabi, máy bay có khả năng vận chuyển đồng thời hành khách và hàng hóa, giúp tăng cường giao thương giữa hai khu vực.



