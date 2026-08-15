Vì sao không nên gắp thẳng thức ăn từ đĩa đưa vào miệng?

Điều này càng tối kỵ hơn khi đi ăn ở nhà hàng với nhiều người khác.

Trong những bữa ăn gia đình, nhà hàng hay các bữa tiệc, mọi người thường gọi nhiều món ăn chung rồi đặt giữa bàn để mọi người tự lấy phần của mình. Vấn đề khó chịu xuất hiện khi một người dùng đôi đũa cá nhân đang ăn để gắp thức ăn từ đĩa chung.

Về mặt vệ sinh, đôi đũa đó đã tiếp xúc với miệng và nước bọt của người sử dụng. Khi tiếp tục đưa đũa trở lại đĩa chung để gắp thức ăn, bạn đang khiến dụng cụ đã tiếp xúc với miệng mình tiếp xúc với phần thức ăn mà những người khác sẽ ăn.

Ngoài đũa, khi dùng các dụng cụ cá nhân khác như thìa, nĩa,... cũng không nên lấy thức ăn từ các đĩa chung cho vào miệng như vậy.

(Ảnh minh họa/ Vén khéo)

Không chỉ mất vệ sinh, cách ăn này còn thể hiện tính lịch sự, dễ khiến người cùng bàn mất cảm tình.

Khi dùng bữa cùng nhiều người, phần thức ăn trên bàn thuộc về tất cả mọi người. Vì vậy, việc đưa đũa cá nhân vào đĩa chung rồi ăn ngay trước mặt mọi người dễ tạo cảm giác bạn đang chỉ quan tâm đến phần ăn của mình.

Đặc biệt, nếu một người vừa dùng đũa gắp thức ăn, đưa lên miệng rồi lại tiếp tục dùng chính đôi đũa đó đảo qua lại trong đĩa chung để tìm món mình thích, những người còn lại rất dễ cảm thấy mất ngon.

Cách tốt nhất là sử dụng đũa, thìa hoặc bất kỳ dụng cụ dùng chung nào gắp thức ăn từ đĩa chung vào bát hoặc đĩa của mình trước, sau đó mới dùng dụng cụ cá nhân để ăn. Chỉ một thao tác nhỏ này giúp bữa ăn sạch sẽ và dễ chịu hơn cho tất cả mọi người.

(Ảnh minh họa/ Tenement Museum)

Ngoài hành động này, việc dùng đũa trên bàn ăn cũng có nhiều lưu ý khác. Dùng đũa xiên thức ăn thường bị xem là hành động thiếu lịch sự, bởi cách sử dụng này giống động tác dùng dao đâm vào vật nào đó. Cắm đũa thẳng đứng trong bát cơm cũng nên tránh vì trong một số nền văn hóa châu Á, hình ảnh này gắn với nghi thức dành cho người đã khuất.

Tại một số quốc gia như Nhật Bản, ngay cả việc chà 2 chiếc đũa dùng một lần vào nhau cũng có thể bị xem là bất lịch sự. Hành động này thường nhằm loại bỏ dằm gỗ, nhưng lại dễ tạo cảm giác rằng nhà hàng cung cấp loại đũa kém chất lượng.

Vì vậy, trong một bữa ăn có nhiều người, đôi đũa không chỉ là dụng cụ để gắp thức ăn. Cách sử dụng chúng cũng thể hiện cách bạn tôn trọng không gian và những người đang ngồi cùng bàn.