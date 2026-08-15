HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao không nên gắp thẳng thức ăn từ đĩa đưa vào miệng?

Trang (Nguồn: Baidu, The daily meal)
|

Điều này càng tối kỵ hơn khi đi ăn ở nhà hàng với nhiều người khác.

Trong những bữa ăn gia đình, nhà hàng hay các bữa tiệc, mọi người thường gọi nhiều món ăn chung rồi đặt giữa bàn để mọi người tự lấy phần của mình. Vấn đề khó chịu xuất hiện khi một người dùng đôi đũa cá nhân đang ăn để gắp thức ăn từ đĩa chung.

Về mặt vệ sinh, đôi đũa đó đã tiếp xúc với miệng và nước bọt của người sử dụng. Khi tiếp tục đưa đũa trở lại đĩa chung để gắp thức ăn, bạn đang khiến dụng cụ đã tiếp xúc với miệng mình tiếp xúc với phần thức ăn mà những người khác sẽ ăn.

Ngoài đũa, khi dùng các dụng cụ cá nhân khác như thìa, nĩa,... cũng không nên lấy thức ăn từ các đĩa chung cho vào miệng như vậy.

(Ảnh minh họa/ Vén khéo)

Không chỉ mất vệ sinh, cách ăn này còn thể hiện tính lịch sự, dễ khiến người cùng bàn mất cảm tình.

Khi dùng bữa cùng nhiều người, phần thức ăn trên bàn thuộc về tất cả mọi người. Vì vậy, việc đưa đũa cá nhân vào đĩa chung rồi ăn ngay trước mặt mọi người dễ tạo cảm giác bạn đang chỉ quan tâm đến phần ăn của mình.

Đặc biệt, nếu một người vừa dùng đũa gắp thức ăn, đưa lên miệng rồi lại tiếp tục dùng chính đôi đũa đó đảo qua lại trong đĩa chung để tìm món mình thích, những người còn lại rất dễ cảm thấy mất ngon.

Cách tốt nhất là sử dụng đũa, thìa hoặc bất kỳ dụng cụ dùng chung nào gắp thức ăn từ đĩa chung vào bát hoặc đĩa của mình trước, sau đó mới dùng dụng cụ cá nhân để ăn. Chỉ một thao tác nhỏ này giúp bữa ăn sạch sẽ và dễ chịu hơn cho tất cả mọi người.

(Ảnh minh họa/ Tenement Museum)

Ngoài hành động này, việc dùng đũa trên bàn ăn cũng có nhiều lưu ý khác. Dùng đũa xiên thức ăn thường bị xem là hành động thiếu lịch sự, bởi cách sử dụng này giống động tác dùng dao đâm vào vật nào đó. Cắm đũa thẳng đứng trong bát cơm cũng nên tránh vì trong một số nền văn hóa châu Á, hình ảnh này gắn với nghi thức dành cho người đã khuất.

Tại một số quốc gia như Nhật Bản, ngay cả việc chà 2 chiếc đũa dùng một lần vào nhau cũng có thể bị xem là bất lịch sự. Hành động này thường nhằm loại bỏ dằm gỗ, nhưng lại dễ tạo cảm giác rằng nhà hàng cung cấp loại đũa kém chất lượng.

Vì vậy, trong một bữa ăn có nhiều người, đôi đũa không chỉ là dụng cụ để gắp thức ăn. Cách sử dụng chúng cũng thể hiện cách bạn tôn trọng không gian và những người đang ngồi cùng bàn.

Cụ ông 76 tuổi đi dạo rồi mất tích, hơn 14 giờ sau cảnh tượng khi được tìm thấy khiến con gái bật khóc
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại