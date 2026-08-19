Vì sao khi ở khách sạn 5 sao không được tự mình kéo vali?

Nhiều người nghĩ đó là việc mình có thể làm được nên không cần ai hỗ trợ. Thực tế điều này lại không phù hợp trong bối cảnh sang trọng như khách sạn 5 sao.

Vừa bước xuống xe trước một khách sạn 5 sao, thay vì tự kéo vali qua sảnh để tìm quầy lễ tân, bạn thường sẽ thấy có nhân viên đứng ở trước cửa, chủ động tiến tới nhận hành lý. Đây không chỉ là một cử chỉ lịch sự mà còn là một phần trong quy trình phục vụ của khách sạn cao cấp.

Tại nhiều khách sạn hạng sang, dường như bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp cảnh tượng khách hàng tay xách nách mang vali to túi nhỏ xếp hàng trước quầy lễ tân.

Theo website What a hotel!, nhân viên cửa hoặc nhân viên đón khách thường sẽ có mặt ở lối vào, chủ động nhận hành lý và hướng dẫn bạn đến quầy lễ tân. Ở nhiều khách sạn, bạn sẽ được mời ngồi tại một khu vực riêng, làm thủ tục ngay tại bàn và được phục vụ đồ uống thay vì phải đứng trước quầy.

Không dừng lại ở đó, với những khách sạn cao cấp hơn, nhân viên có thể đưa thẳng bạn lên phòng trong khi thủ tục giấy tờ được một quản gia hoặc quản lý quan hệ khách hàng xử lý. Sau đó, nhân viên này sẽ lên phòng để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Ở nhiều khu nghỉ dưỡng quốc tế, hình thức check-in ngay tại phòng riêng đang ngày càng trở nên phổ biến.

Theo Daily Mail, một số khách sạn như The Savoy (London, Anh), thậm chí còn cấm hoàn toàn việc mang vali vào sảnh chính - bất kể chiếc vali đó đắt tiền đến mức nào vì: “Bạn nên tận dụng dịch vụ đi, dù sao thì bạn cũng đã trả tiền rồi”.

Việc nhân viên nhận vali không chỉ giúp khách đỡ phải kéo hành lý mà còn giúp quá trình check-in và check-out diễn ra gọn gàng hơn. Hành động này cũng đảm bảo tính thẩm mỹ ở sảnh khách sạn bởi nhân viên sẽ sử dụng thang máy và lối đi riêng.

(Ảnh minh họa/ Shutterstock)

Sau khi làm thủ tục, hành lý thường được đưa lên phòng trước hoặc chỉ vài phút sau khi khách đến. Nhân viên hành lý cũng có thể giới thiệu nhanh những tiện ích trong phòng, từ cách điều khiển rèm, TV, điều hòa đến hướng dẫn sử dụng két an toàn.

Ngược lại, khi trả phòng, khách cũng không nhất thiết phải tự kéo vali xuống sảnh. Khoảng 15 phút trước khi rời đi, bạn có thể gọi cho bộ phận hành lý và yêu cầu nhân viên lên phòng lấy đồ.

Cũng theo website What a hotel!, ngoài việc đưa hành lý cho nhân viên, về cơ bản, quy trình vẫn giống như ở bất kỳ khách sạn nào: kiểm tra giấy tờ tùy thân, cung cấp thẻ tín dụng để thanh toán các khoản phát sinh và xác nhận ngày trả phòng.

Điểm khác biệt nằm ở nhịp độ, không gian và cách nhân viên tương tác với khách. Mọi thứ diễn ra thong thả hơn, bạn được ngồi ở nơi thoải mái, có đồ uống trên tay và nhân viên thực sự quan tâm đến nhu cầu của bạn thay vì chỉ đọc theo một kịch bản có sẵn.

Nhìn chung, thường không có bảng quy định ở khách sạn về việc khách có được tự kéo hành lý hay không. Mà quan trọng ở đây là hành khách hiểu được cách dịch vụ cao cấp vận hành. Vì vậy khi nhân viên khách sạn chủ động nhận và vận chuyển hành lý, hãy để họ được thực hiện công việc được giao nhé!

(Nguồn: Daily Mail, What a hotel!)