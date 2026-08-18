Mãnh tướng ít tên tuổi từng đánh bại Quan Vũ, Trương Phi: Có đội quân đáng sợ nhưng kết cục bi thảm

Mãnh tướng này từng chỉ huy đội quân tinh nhuệ khiến nhiều đối thủ khiếp sợ, đánh bại lực lượng của Lưu Bị nhưng cuối cùng lại có kết cục đầy bi thảm.

Mãnh tướng sở hữu đội quân khiến đối thủ khiếp sợ

Thời cuối Đông Hán, đầu Tam Quốc xuất hiện hàng loạt võ tướng lừng danh như Quan Vũ, Trương Phi, Trương Liêu hay Lữ Bố. Tuy nhiên, giữa những cái tên quen thuộc ấy, mãnh tướng Cao Thuận lại ít được hậu thế nhắc tới dù sở hữu năng lực cầm quân đáng nể và từng lập chiến công trước lực lượng của Lưu Bị.

Cao Thuận là tướng dưới trướng Lữ Bố. Theo các ghi chép lịch sử, ông nổi tiếng là người nghiêm túc, ít nói, không uống rượu và không nhận quà biếu. Điểm đặc biệt nhất của Cao Thuận nằm ở khả năng huấn luyện và chỉ huy một lực lượng tinh nhuệ được biết đến với tên gọi "Hãm Trận Doanh".

Mãnh tướng này từng chỉ huy đội quân tinh nhuệ khiến nhiều đối thủ khiếp sợ, đánh bại lực lượng của Lưu Bị nhưng cuối cùng lại có kết cục đầy bi thảm. (Ảnh: Sohu)

Theo Tam Quốc chí và phần chú giải dẫn Anh hùng ký, lực lượng do Cao Thuận chỉ huy có hơn 700 binh sĩ nhưng thường được gọi là 1.000 người. Binh lính được trang bị áo giáp, vũ khí đầy đủ và có sức chiến đấu rất cao.

Mỗi khi xuất trận, đội quân của Cao Thuận có khả năng phá vỡ đội hình đối phương nên được gọi là "Hãm Trận Doanh". Đây cũng là một trong những lực lượng tinh nhuệ nổi bật dưới quyền Lữ Bố.

Không chỉ dựa vào sức mạnh của binh sĩ, Cao Thuận còn nổi bật ở khả năng duy trì kỷ luật và tổ chức đội hình. Trong bối cảnh chiến tranh liên miên cuối thời Đông Hán, việc sở hữu một lực lượng có khả năng chiến đấu ổn định như vậy trở thành lợi thế rất lớn.

Từng đánh bại lực lượng của Lưu Bị

Một trong những chiến tích đáng chú ý nhất của Cao Thuận diễn ra vào năm 198.

Theo Tam Quốc chí, Lữ Bố khi đó phái Cao Thuận cùng Trương Liêu tiến đánh Lưu Bị tại Tiểu Bái. Lưu Bị lâm vào tình thế nguy cấp và Tào Tháo phải phái Hạ Hầu Đôn tới cứu viện.

Tuy nhiên, lực lượng cứu viện cũng không thể xoay chuyển tình thế. Cao Thuận đánh bại Hạ Hầu Đôn, sau đó tiếp tục công phá Tiểu Bái. Lưu Bị thất bại và phải bỏ chạy.

Cao Thuận từng đánh bại Quan Vũ. (Ảnh: Sohu)

Quan Vũ và Trương Phi khi ấy đều thuộc lực lượng của Lưu Bị. Chính vì vậy, chiến thắng tại Tiểu Bái thường được nhắc tới như một minh chứng cho khả năng cầm quân đáng gờm của Cao Thuận.

Tuy nhiên, nếu dựa trên chính sử, không có ghi chép cho thấy Cao Thuận trực tiếp giao đấu tay đôi rồi lần lượt đánh bại Quan Vũ và Trương Phi.Chiến tích chính xác hơn là ông chỉ huy quân đội đánh bại lực lượng của Lưu Bị trong chiến dịch Tiểu Bái.

Dẫu vậy, việc có thể khiến Lưu Bị thất bại, đồng thời đánh lui viện quân của Tào Tháo vẫn đủ cho thấy thực lực của vị mãnh tướng này.

Trung thành với Lữ Bố và kết cục bi thảm

Dù có tài, Cao Thuận lại phục vụ dưới trướng Lữ Bố, một thế lực liên tục rơi vào những cuộc đối đầu với các chư hầu khác.

Đáng chú ý, Cao Thuận từng thẳng thắn khuyên Lữ Bố phải cẩn trọng trong hành động, cho rằng một khi mắc sai lầm thì không phải lúc nào cũng có cơ hội sửa chữa. Lữ Bố biết Cao Thuận trung thành nhưng lại không hoàn toàn trọng dụng ông.

Theo những ghi chép được Bùi Tùng Chi dẫn lại khi chú giải Tam Quốc chí, Lữ Bố từng lấy binh lính dưới quyền Cao Thuận giao cho Ngụy Tục. Khi cần giao chiến, Cao Thuận mới được trao lại quyền chỉ huy. Dù bị đối xử như vậy, ông vẫn không oán giận.

Đến cuối năm 198, Tào Tháo vây thành Hạ Bì. Sau thời gian chống cự, thế lực của Lữ Bố sụp đổ. Lữ Bố bị bắt, Cao Thuận cũng rơi vào tay quân Tào.

Cao Thuận trực tiếp giao đấu tay đôi rồi đánh bại Trương Phi. (Ảnh: Sohu)

Trái với Trương Liêu, người sau đó quy thuận Tào Tháo và trở thành một trong những danh tướng nổi tiếng của Tào Ngụy, Cao Thuận không có cơ hội bước sang một chương mới trong sự nghiệp. Ông bị xử tử cùng Lữ Bố và Trần Cung.

Cuộc đời Cao Thuận vì thế trở thành một trường hợp đặc biệt của thời loạn. Ông sở hữu đội quân tinh nhuệ, có khả năng cầm quân và từng lập chiến công trước những đối thủ mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận của thế lực mà mình lựa chọn phụng sự.

So với Quan Vũ, Trương Phi hay Trương Liêu, tên tuổi Cao Thuận ngày nay ít được biết đến hơn. Tuy nhiên, những ghi chép còn lại về "Hãm Trận Doanh" cùng chiến thắng tại Tiểu Bái vẫn cho thấy đây là một mãnh tướng đáng chú ý trong giai đoạn cuối Đông Hán.

Theo Sohu, Sina, 163