Vì sao học sinh dễ sập bẫy “bắt cóc online”?

PV |

Thời gian gần đây, nhiều học sinh trung học và sinh viên đã trở thành nạn nhân của “bắt cóc online”. Các chuyên gia đã phân tích điểm yếu để tội phạm lợi dụng.

Đầu tháng 9, một nữ sinh 18 tuổi ở Hải Phòng bị lừa tự thuê nhà nghỉ và báo tin mình bị bắt cóc, đòi 50 triệu đồng tiền chuộc. Công an phường Lưu Kiếm đã giải cứu và cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, đánh thẳng vào tâm lý sợ hãi của học sinh.

Tại Quảng Ninh, một sinh viên năm nhất cũng bị kẻ gian yêu cầu vào nhà nghỉ để gọi điện cho cha mẹ báo tin “bị bắt cóc”. Kẻ gian dọa sẽ “bán sang Campuchia” nếu gia đình không nộp tiền. May mắn, gia đình đã cảnh giác và báo công an, nạn nhân được giải cứu kịp thời.

Trước đó, cuối tháng 8, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội đã giải cứu thành công một nam thanh niên bị “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển khoản 150 triệu đồng. Nạn nhân được phát hiện trong một nhà nghỉ ở xã Hoài Đức, tự nhốt mình trong phòng kín và ngoan ngoãn làm theo lệnh “công an giả” qua điện thoại.

Công an kịp thời giải cứu 1 thiếu nữ bị "bắt cóc online" - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo các chuyên gia tâm lý, học sinh từ 15–20 tuổi thường thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin, lại dễ tin tưởng khi thấy “giấy tờ” hoặc hình ảnh “công an” trên video call.

Hơn nữa, khát khao du học, áp lực từ kỳ thi và sự sợ hãi khi bị hù dọa pháp luật khiến các em nhanh chóng tuân theo yêu cầu của kẻ lừa đảo.

Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an TP HCM từng nhận định trên báo chí: “Điểm chung là tội phạm khai thác điểm yếu tâm lý, đẩy học sinh vào thế bị động. Các em càng giấu kín gia đình, càng dễ rơi vào vòng kiểm soát.”

Chuyên gia đưa ra lời khuyên

