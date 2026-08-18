Hoàng tử Hisahito - cháu trai của Thiên hoàng Naruhito đang là sinh viên năm nhất và là hậu duệ nam trẻ tuổi duy nhất trong hoàng gia.

Thân vương Hisahito, còn được biết đến với biệt danh "Hoàng tử Chuồn Chuồn", là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị Ngai vàng Hoa Cúc.

Hoàng tử Hisahito - cháu trai của Thiên hoàng Naruhito, đã nhận được vương miện bằng lụa đen và sơn mài để chính thức đánh dấu sự trưởng thành của mình. Ở tuổi 19, anh là người đàn ông đầu tiên trong hoàng tộc Nhật Bản thực hiện nghi lễ truyền thống này trong vòng 40 năm.

Dù anh có nhiều khả năng sẽ trở thành hoàng đế, nhưng với việc hầu như không có người thừa kế nam nào khác trong hoàng tộc, Nhật Bản cuối cùng có thể phải xem xét lại luật kế vị chỉ dành cho nam giới. Hiện tại, luật pháp chỉ cho phép nam giới lên ngôi.

Tại sao Hoàng tử Hisahito lại được gọi là "Hoàng tử Chuồn chuồn"?

Hoàng tử Hisahito hiện đang theo học ngành sinh học tại Đại học Tsukuba gần Tokyo. Trong một cuộc họp báo hồi tháng 3, anh cho biết hy vọng sẽ tập trung nghiên cứu về chuồn chuồn và các loài côn trùng khác, bao gồm cả các biện pháp bảo vệ quần thể côn trùng ở khu vực đô thị, theo CNN đưa tin.

Hoàng tử 19 tuổi rất say mê chuồn chuồn và thậm chí còn là đồng tác giả của một bài báo khoa học về khảo sát loài côn trùng này tại khu đất Akasaka của gia đình ở Tokyo.

Hoàng tử Hisahito sinh ngày 6 tháng 9 năm 2006, là con trai duy nhất của Thái tử Akishino, người thừa kế ngai vàng, và vợ ông, Thái tử phi Kiko. Anh có hai chị gái, Công chúa Kako và cựu Công chúa Mako, người đã từ bỏ tước vị hoàng gia sau khi kết hôn với người không thuộc hoàng tộc.

Các nghi lễ trưởng thành của Hisahito diễn ra một năm sau khi tròn 18 tuổi, thời điểm anh đạt đến tuổi trưởng thành hợp pháp, vì hoàng tử muốn tập trung vào kỳ thi đại học.

Tương lai của hoàng gia Nhật

Nhật Bản có lịch sử lâu đời về các hoàng đế nam, nhưng việc kế vị dành cho nữ giới đã được cho phép trong quá khứ. Đã có 8 nữ hoàng đế, bao gồm cả Gosakuramachi, người trị vì từ năm 1762 đến năm 1770. Tuy nhiên, không người phụ nữ nào trong số họ có người thừa kế trong suốt thời gian trị vì.

Năm 1889, trong thời kỳ Minh Trị, Nhật Bản đã ban hành Hiến pháp thời tiền chiến. Lần đầu tiên, việc kế vị bị giới hạn về mặt pháp lý chỉ dành cho nam giới. Sau Thế chiến II, vào năm 1947, Nhật Bản đã ban hành Luật Hoàng gia theo hiến pháp mới. Luật này tiếp tục duy trì quy định chỉ dành cho nam giới, quy định rằng chỉ có nam giới mới có thể thừa kế Ngai vàng Hoa cúc.

Hiện nay, Hoàng gia có 16 thành viên trưởng thành, nhưng chỉ có Thái tử Akishino và Hoàng tử Hisahito là người thừa kế nam trẻ tuổi.

Thượng viện Nhật Bản mới đây đã thông qua lần sửa đổi thực chất đầu tiên đối với Luật Hoàng gia kể từ khi luật này có hiệu lực vào năm 1947. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, hoàng tộc có thể nhận con nuôi là hậu duệ nam giới của 11 nhánh hoàng tộc bị tước bỏ tước vị hoàng gia sau Thế chiến II, mặc dù bản thân những người được nhận nuôi sẽ không đủ điều kiện thừa kế ngai vàng.

Phụ nữ hoàng gia cũng có thể giữ lại tước hiệu của mình sau khi kết hôn với thường dân. Tuy nhiên, luật vẫn chưa cho phép phụ nữ thừa kế ngai vàng.

Nguồn: CNN, NDTV