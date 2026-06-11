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Vì sao hoa cắm trên bàn thờ nhanh tàn hơn ở nơi khác?

Thư Hân
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Hoa trên bàn thờ nhanh tàn hơn những vị trí khác trong nhà là hiện tượng khá phổ biến.

Nhiều người từng gặp tình huống khá giống nhau: cùng một loại hoa, mua về cùng thời điểm, nhưng bình hoa đặt trên bàn thờ lại héo hoặc rụng cánh nhanh hơn bình hoa đặt ở phòng khách hay bàn ăn. Điều này khiến không ít người thắc mắc liệu có nguyên nhân đặc biệt nào phía sau hay không. Thực tế, hiện tượng này phần lớn liên quan đến điều kiện môi trường và cách chăm sóc hoa, thay vì những yếu tố huyền bí như nhiều người vẫn nghĩ.

Bàn thờ thường là nơi ít lưu thông không khí

Tại nhiều gia đình, bàn thờ được bố trí ở vị trí trang nghiêm, ít người qua lại và hạn chế tác động bên ngoài. Tuy nhiên, đây cũng thường là khu vực ít lưu thông không khí hơn so với phòng khách hoặc ban công. Khi không khí kém lưu thông, hơi ẩm và nhiệt độ xung quanh bình hoa có thể thay đổi, khiến quá trình hô hấp và lão hóa của hoa diễn ra nhanh hơn. Đặc biệt vào mùa hè, những không gian bí khí càng dễ khiến hoa nhanh mất nước và xuống sắc.

Khói hương và nhiệt từ đèn thờ có thể ảnh hưởng đến hoa

Một nguyên nhân khác thường bị bỏ qua là khói hương và nhiệt lượng phát sinh từ đèn thờ hoặc nến. Dù không tác động quá mạnh trong thời gian ngắn, nhưng nếu hoa được đặt gần bát hương hoặc nguồn nhiệt liên tục, cánh hoa và lá có thể bị mất nước nhanh hơn bình thường. Một số loài hoa có cánh mỏng như ly, cúc, lan hoặc đồng tiền thường nhạy cảm với điều kiện này hơn. Đó cũng là lý do nhiều người nhận thấy hoa trên bàn thờ có dấu hiệu héo cánh sớm dù nước trong bình vẫn còn.

Nước cắm hoa ít được thay thường xuyên

Do tính chất trang nghiêm của khu vực thờ cúng, nhiều gia đình có thói quen hạn chế di chuyển hoặc động chạm vào bình hoa sau khi đã sắp đặt. Điều này vô tình khiến nước trong bình không được thay mới thường xuyên như các bình hoa trang trí khác trong nhà. Khi nước để quá lâu, vi khuẩn dễ phát triển, làm tắc phần gốc cành và khiến hoa khó hút nước hơn. Kết quả là hoa nhanh héo dù nhìn bên ngoài vẫn còn khá tươi.

Một số loại hoa vốn có tuổi thọ ngắn

Không phải loại hoa nào cũng có khả năng giữ độ tươi giống nhau. Chẳng hạn, hoa cúc thường có thể tươi từ một đến hai tuần nếu được chăm sóc tốt, trong khi nhiều loại hoa khác chỉ duy trì vẻ đẹp trong vài ngày. Nếu vô tình lựa chọn những giống hoa có tuổi thọ ngắn, người cắm hoa rất dễ cảm thấy hoa trên bàn thờ nhanh tàn hơn thực tế.

Cách giúp hoa trên bàn thờ tươi lâu hơn

Nếu muốn kéo dài thời gian cắm hoa, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản:

+ Cắt vát gốc hoa trước khi cắm để tăng khả năng hút nước.

+ Thay nước định kỳ mỗi ngày hoặc cách ngày.

+ Loại bỏ lá ngập trong nước để hạn chế vi khuẩn phát triển.

+ Không đặt bình hoa quá sát bát hương, đèn thờ hoặc nguồn nhiệt.

+ Ưu tiên những loại hoa có độ bền cao như cúc, sen, lay ơn hoặc một số giống lan.

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