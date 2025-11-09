Vì sao Hà Nội dừng hẳn kế hoạch cấp nước cho Tô Lịch từ sông Hồng qua đường Võ Chí Công?

Đáp án đúng là: C. Nghiên cứu phương án dẫn nước bổ cập qua kênh Thụy Phương
Giải thích: Theo báo Dân Trí ngày 05/11/2025, UBND TP Hà Nội đã thống nhất dừng nghiên cứu phương án lấy nước sông Hồng chạy dọc đường Võ Chí Công để thiết lập một lệnh đầu tư công khẩn cấp. Dự án khẩn cấp này nhằm cải tạo **tuyến kênh Thụy Phương** để bổ cập nước cho sông Tô Lịch.
Tuyến kênh mới này có chiều dài khoảng 7km, bắt đầu từ trạm bơm Thụy Phương. Trạm Thụy Phương nằm ngay gần Cống Liên Mạc 1 (cổng "giao tiếp" chính giữa thượng nguồn sông Nhuệ với sông Hồng, thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ). Theo kế hoạch, nước từ mương Thụy Phương đi qua khu đô thị Tây Hồ Tây, đường Vành đai 2.5, và cuối cùng là đường Hoàng Quốc Việt để đổ vào sông Tô Lịch.
Phương án này được Hà Nội ưu tiên nghiên cứu để tạo dòng kênh đa chức năng, vừa bổ cập nước cho sông Tô Lịch (với mực nước mục tiêu 4-4,5m ) vừa hỗ trợ tiêu thoát nước cho lưu vực Tả Nhuệ.
Đáp án đúng là: B. 3,5 m
Giải thích: Kể từ tháng 9/2025, sông Tô Lịch được bổ cập thường xuyên từ hai nguồn: nước sạch qua tuyến ống riêng từ Hồ Tây, và nước đã qua xử lý từ Nhà máy Yên Xá. Mục tiêu chính của việc kết hợp hai nguồn này là để giữ cho **mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức 3,5m**.
Mực nước ổn định này là yếu tố then chốt để đảm bảo cảnh quan, hệ sinh thái, và hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa lớn, đồng thời chấm dứt tình trạng sông bị hụt nước và trơ đáy bùn trong mùa khô sắp tới. Ngoài ra, nguồn nước này cũng giúp giảm ô nhiễm cho các sông khác như sông Lừ và sông Sét khi dự án thu gom nước thải của các sông này chưa hoàn thành.
Đáp án đúng là: C. 576.000 m³/ngày đêm
Giải thích: Mặc dù công suất thiết kế của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là 270.000 m³/ngày đêm, đại diện Ban nông nghiệp Hà Nội đã giải thích trên báo Dân trí rằng, vào những ngày mưa lớn, nhà máy được nâng công suất lên mức tối đa là **576.000 m³/ngày đêm**.
Việc nâng công suất này là để xử lý hỗn hợp cả nước mưa và nước thải sinh hoạt được gom dọc sông Tô Lịch, qua đó tăng cường khả năng thoát nước cho toàn lưu vực, giảm thiểu tình trạng úng ngập ở nội đô.
Tuy nhiên, khi lượng nước mưa quá lớn đổ xuống các cống dọc sông Tô Lịch, lượng nước còn lại sẽ vượt tường tràn và chảy ra sông Tô Lịch, nên vẫn có thể có một phần nước thải (được hòa cùng nước mưa) chảy vào sông.