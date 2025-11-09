Vì sao Hà Nội dừng hẳn kế hoạch cấp nước cho Tô Lịch từ sông Hồng qua đường Võ Chí Công?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Hà Nội vừa ra quyết định khẩn cấp gì về việc bổ cập thêm nguồn nước cho sông Tô Lịch?

A Đưa nước từ sông Hồng qua trạm bơm Phú Thượng theo đường Võ Chí Công B Nghiên cứu phương án lấy nước sông Hồng qua cống Liên Mạc C Nghiên cứu phương án dẫn nước bổ cập qua kênh Thụy Phương D Lập dự án xây thêm 2 đập dâng tại Cầu Cót và Cống Mọc