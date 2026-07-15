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Vì sao gọi là bún bung?

Khánh Giao/VTC News
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Để lý giải cái tên bún bung, bạn cần biết rằng “bung” là từ chỉ cách nấu thực phẩm đến độ mềm, nhừ, nở bung ra sau một thời gian đun kỹ trên lửa.

Bún bung là món ăn quen thuộc và phổ biến ở miền Bắc với hương vị dân dã, đậm đà, nhưng vì sao món ăn này lại có tên gọi đặc biệt như vậy, không phải ai cũng biết. Cùng chia sẻ kiến thức để lật mở những sự thật thú vị phía sau món đồ thân thuộc này.

Vì sao gọi là bún bung?

Theo cách hiểu phổ biến trong dân gian, “bung” là từ dùng để chỉ cách nấu thực phẩm đến độ mềm, nhừ, nở bung ra sau một thời gian đun kỹ trên lửa. Trong tiếng Việt, từ này thường gợi hình ảnh nguyên liệu được ninh lâu cho mềm, thấm vị, hòa quyện vào nước dùng, tạo nên độ sánh và vị ngọt đặc trưng.

Với món bún bung, chữ “bung” được cho là bắt nguồn từ chính cách chế biến của món ăn này. Những nguyên liệu chính như chân giò, sườn, dọc mùng, đôi khi có thêm mọc hoặc móng giò thường được ninh kỹ để tiết ra vị ngọt.

Riêng phần dọc mùng khi nấu chín sẽ mềm, ngấm nước, nở ra và tạo nên nét đặc trưng cho món ăn. Nồi nước dùng vì thế không trong thanh như bún thang hay bún mọc, mà có độ đậm đà, béo nhẹ và cảm giác “đầy đặn” hơn.

Nói cách khác, “bún bung” không chỉ là tên một món ăn, mà còn là cách người xưa mô tả cách nấu các nguyên liệu để tạo ra món ăn này. Cái tên ấy mộc mạc, trực diện, đúng tinh thần đặt tên món ăn của ẩm thực Việt: gọi theo nguyên liệu, cách nấu hoặc đặc điểm dễ nhận ra nhất.

Vì sao gọi là bún bung? Ý nghĩa và hương vị đặc trưng của món ăn - Ảnh 1.

Chữ “bung” được cho là bắt nguồn từ chính cách chế biến của món ăn này.

Bún bung là món ăn quen thuộc ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc, đặc biệt phổ biến tại Hà Nội và một số vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mỗi nơi có thể có một cách nấu khác nhau, nhưng điểm chung là món ăn thường gồm bún, nước dùng ninh từ xương hoặc chân giò, ăn kèm dọc mùng, rau thơm và đôi khi có thịt chân giò thái miếng.

Nếu bún riêu gây ấn tượng bằng vị chua thanh, bún ốc nổi bật bởi mùi giấm bỗng và vị ốc giòn, thì bún bung lại chinh phục thực khách nhờ sự hài hòa giữa vị ngọt xương, cái béo của chân giò và độ giòn mềm rất riêng của dọc mùng.

Vì sao có nơi gọi là bún bung, có nơi gọi bún dọc mùng?

Sự khác nhau trong tên gọi của món ăn là điều khá phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Có món được gọi theo nguyên liệu chính, có món được gọi theo cách nấu, cũng có món mang tên theo địa phương hoặc thói quen ngôn ngữ của từng vùng.

Với bún bung, tên gọi này nhấn vào quá trình “bung” của nguyên liệu khi nấu. Trong khi đó, cách gọi “bún dọc mùng” lại tập trung vào thành phần nổi bật nhất trong bát bún. Cả hai cách gọi đều đúng, chỉ khác nhau ở góc nhìn. Một bên nhấn mạnh phương thức chế biến, bên còn lại nhấn mạnh nguyên liệu tạo bản sắc cho món ăn.

Đó cũng là nét đặc biệt của ẩm thực Việt Nam nói chung, nhiều món ăn được đặt tên rất tự nhiên, như bún mọc, bún riêu, bánh đúc, canh bóng, chè kho…

Có thể hiểu ngắn gọn rằng, bún bung được gọi như vậy vì “bung” là cách nói dân gian chỉ việc nguyên liệu được nấu kỹ đến mềm, nở, nhừ và hòa quyện trong nồi nước dùng. Tên gọi này phản ánh trực tiếp cách chế biến của món ăn, đồng thời cho thấy lối đặt tên rất đời thường của ẩm thực Việt.

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bún dọc mùng

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