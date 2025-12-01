Vì sao giá bạc đang tăng nhanh hơn vàng?

Giá vàng và giá bạc đồng loạt lập đỉnh mới trong tháng 12

Cụ thể, giá vàng giao sau đã vọt lên mức kỷ lục 4.480,60 USD/ounce trong phiên đầu tuần, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá bạc giao sau còn gây bất ngờ lớn hơn.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá bạc tăng hơn 1% lên mức kỷ lục 69,38 USD/ounce, tương đương mức tăng 138% kể từ đầu năm – cao nhất từ trước đến nay đối với kim loại quý này.

Theo các chuyên gia, diễn biến này phản ánh mối quan hệ đặc thù giữa vàng và bạc trong các chu kỳ tăng giá của thị trường kim loại quý.

“Trong các giai đoạn thị trường kim loại quý bước vào xu hướng tăng, bạc thường tăng chậm hơn vàng lúc đầu, sau đó mới bứt tốc mạnh – giống như những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay”, ông Steven Orrell, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc danh mục đầu tư tại Orrell Capital Management, chia sẻ.

Ông cho biết thêm: “Trong suốt 5 năm qua, bạc liên tục kém hơn vàng về hiệu suất. Tuy nhiên, chỉ trong tháng gần đây, giá bạc đã tăng vọt. Mối liên hệ mật thiết với vàng – trong bối cảnh vàng có một năm tăng trưởng lịch sử – chính là động lực lớn cho đà đi lên của bạc”.

Vì sao giá bạc tăng nhanh hơn vàng?

Dù cả hai kim loại đều đang tăng mạnh, bạc rõ ràng đang vượt trội hơn vàng. Một chỉ báo quan trọng cho thấy điều này là tỷ lệ vàng – bạc, tức số ounce bạc cần để đổi lấy 1 ounce vàng. Tháng 4/2025, tỷ lệ này ở mức 104:1. Hiện nay, tỷ lệ này giảm mạnh xuống khoảng 64:1

Sự thu hẹp nhanh chóng này cho thấy giá bạc đang tăng nhanh hơn vàng, khi dòng tiền đầu tư đổ mạnh vào thị trường bạc.

Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố cùng lúc thúc đẩy xu hướng này.

“Ở góc độ đầu tư, khi kỳ vọng lạm phát gia tăng, nhiều nhà đầu tư có xu hướng mua bạc song song với vàng”, ông Orrell phân tích. “Bạc còn được gọi là ‘vàng của người ít vốn’ vì có giá rẻ hơn, giúp nhà đầu tư tiếp cận kim loại quý với số tiền thấp hơn nhưng sở hữu được nhiều kim loại vật chất hơn”, ông nói.

Ngoài ra, trong bối cảnh lãi suất đang được cắt giảm, bạc còn hưởng lợi từ yếu tố công nghiệp. “Nhà đầu tư kỳ vọng doanh nghiệp sẽ dễ tiếp cận vốn hơn, qua đó triển khai nhiều dự án sản xuất – những lĩnh vực cần đến đặc tính dẫn điện của bạc”, ông Orrell cho biết.