Về mặt chính thức, máy bay tấn công tàng hình F-117 Nighthawk biểu tượng của Mỹ đã ngừng hoạt động từ năm 2008. Tuy nhiên một số chiếc vẫn tiếp tục bay thường xuyên và thực hiện một số nhiệm vụ nhất định.

F-117 Nighthawk thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1981 và bắt đầu hoạt động vào năm 1983. Tức là những chiếc phi cơ này đã 45 tuổi. Mặc dù vậy, Hoa Kỳ không có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn chúng. Thông tin này được đăng tải trên trang 19 Froty Five (1945).

Theo ghi nhận, người Mỹ muốn giữ những chiếc máy bay này ít nhất đến năm 2034. Tức là vào thời điểm đó, F-117 Nighthawk sẽ tròn 53 tuổi, và đã 26 năm trôi qua kể từ khi nó chính thức ngừng hoạt động.

Mặc dù F-117 Nighthawk vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay, nhưng nó không còn tham gia vào các cuộc xung đột hay thực hiện nhiệm vụ chiến đấu nữa. Thay vào đó, nó phục vụ các mục đích quan trọng khác. Cụ thể, khả năng tàng hình được sử dụng để hỗ trợ phát triển công nghệ radar và cảm biến hồng ngoại.

Tính năng tàng hình của F-117 vẫn rất hữu ích đối với Không quân Mỹ.

F-117 cũng tham gia các cuộc tập trận, trong đó chúng đóng vai trò là kẻ thù tàng hình, hoặc thậm chí mô phỏng tên lửa hành trình, để huấn luyện các phép tính phòng không.

Điều thú vị nhất là chúng thậm chí còn được sử dụng để huấn luyện phi công cho các tiêm kích F-22 và F-35. Trên máy bay F-117 Nighthawk, phi công rèn luyện kỹ năng ném bom và bay tàng hình, và những phương tiện như vậy được coi là một bước tiến tuyệt vời trong quá trình huấn luyện phi công.

Vấn đề cần lưu ý nữa nằm ở chỗ mặc dù F-117 Nighthawk là chiếc cường kích chuyên tấn công mục tiêu mặt đất, trái với hệ thống được phê duyệt, máy bay này lại nhận ký hiệu F, viết tắt của Fighter (tiêm kích), mặc dù trên thực tế nó thuộc lớp máy bay tấn công hạng nhẹ.

Hiện tại, chỉ còn một số lượng nhỏ F-117 Nighthawk còn lại ở Hoa Kỳ, hiện đang đóng tại Căn cứ thử nghiệm Tonopah ở Nevada và tại Groom Lake, còn được gọi là Khu vực 51.