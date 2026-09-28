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Vì sao Dũng “Trọc Hà Đông" (cha nuôi của Khá Bảnh) bị khởi tố?

Nam An
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can liên quan kênh YouTube “Đời TV” vì đăng tải các video cổ xúy bạo lực, trong đó có Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "Trọc Hà Đông").

Ngày 28/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook.

Trong đó, nổi lên 3 đối tượng cầm đầu gồm Phạm Tiến Mạnh (biệt danh "Thật Mạnh", SN 1990, trú tại Hưng Yên), Nguyễn Văn Dũng (biệt danh "Dũng trọc Hà Đông", SN 1968, trú tại Hà Nội, thường được biết đến là cha nuôi của Khá Bảnh) và Phạm Huy Tuyền (SN 1987, trú tại Hải Phòng).

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến kênh YouTube "Đời TV" về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng từ trái qua: Nguyễn Văn Dũng; Phạm Trung Kiên; Phạm Tiến Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

Trong số 17 bị can, Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy (SN 1992, trú tại Hà Nội) được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Các bị can còn lại gồm Bàn Văn Huấn, Vũ Duy Mẫn, Lê Đình Quyền, Vũ Bá Đằng, thuộc ê-kíp sản xuất, đạo diễn, quay phim, đạo cụ; cùng các diễn viên tham gia đóng phim như Nguyễn Văn Dũng ("Dũng trọc Hà Đông"), Nguyễn Văn Giang ("Giang rồng"), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy.

Theo thông tin điều tra, Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy lập kênh YouTube "Đời TV", thuê ê-kíp sản xuất phim drama bạo lực. Đồng thời, các đối tượng rủ rê "Dũng trọc Hà Đông", "Giang rồng" cùng người thân, người theo dõi tham gia diễn xuất nhằm tăng tương tác và độ nổi tiếng.

Các đối tượng đã sản xuất, đăng tải nhiều phim ngắn mang màu sắc "xã hội đen", có nội dung về sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao, súng thanh toán lẫn nhau, cổ xúy bạo lực và tệ nạn xã hội.

Một số phim được đăng tải trên kênh gồm "Kẻ phản bội" dài 12 phút 15 giây, "Cuộc chơi sắp đặt" dài 12 phút 31 giây và "Phi vụ cuối cùng" dài 39 phút 37 giây.

Các video đạt hàng triệu lượt xem, gây nhận thức lệch lạc, đặc biệt ở thanh thiếu niên, thúc đẩy hiện tượng bắt chước hành vi bạo lực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam một trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn
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Nguyễn Đức Tuyên

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Nguyễn Văn Dũng

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