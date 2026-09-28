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Bắt tạm giam một trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn

Văn Chương
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Trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Ngày 28/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Lộc Thị Hồng, Trưởng Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Kim Nhung (SN 1979, trú phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) về tội Môi giới hối lộ.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Thị Hồng (bên trái) về tội Nhận hối lộ và Đỗ Kim Nhung về tội Môi giới hối lộ. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Theo cơ quan công an, vụ án được bổ sung quyết định khởi tố ngày 25/9, liên quan đến hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2020-2021.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 11/2020, Đỗ Kim Nhung, khi đó là kế toán Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Golden Sun (Công ty Golden Sun), giới thiệu Hứa Thúy Hằng (SN 1983, trú phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), Giám đốc công ty này, đến gặp Lộc Thị Hồng.

Thời điểm năm 2020-2021, Hồng là Trưởng Phòng Kê khai - Kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, nay giữ chức Trưởng Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Theo điều tra, Hằng nhờ Hồng tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty Golden Sun trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Hằng được xác định đã 5 lần đưa tiền hối lộ cho Hồng với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Công ty Golden Sun bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Hứa Thúy Hằng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

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Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của Lộc Thị Hồng. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lộc Thị Hồng và Đỗ Kim Nhung, thu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hoàn thuế của Công ty Golden Sun.

Cơ quan điều tra đồng thời truy thu toàn bộ số tiền được xác định là tiền hối lộ.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và thu hồi số tiền hối lộ để xử lý theo quy định.

Tags

công an Lạng Sơn

Kim Nhung

Golden Sun

lừa đảo chiếm đoạt

nhận hối lộ

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