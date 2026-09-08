Vì sao ĐH Y Hà Nội vẫn duy trì Match Day - Ngày "hô tên" chuyên ngành Bác sĩ nội trú?

Sau 11 năm, Match Day vẫn được ĐH Y Hà Nội duy trì bởi mô hình này giúp quá trình chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú diễn ra công khai, minh bạch và dựa trên chính kết quả của thí sinh.

Ngày 9/9 tới đay, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Match Day 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51. Đây là sự kiện được nhà trường duy trì liên tục từ năm 2016, trong sự kiện đặc biệt này, các thí sinh lần lượt được gọi tên theo thứ hạng điểm thi để trực tiếp chọn chuyên ngành còn chỉ tiêu.

Năm nay, 1.114 thí sinh từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú. Sau kỳ thi, 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng và đủ điều kiện tham gia Match Day, trong khi tổng chỉ tiêu là 444 suất thuộc 37 chương trình đào tạo.

Match Day là ngày các thí sinh lần lượt lựa chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú theo thứ hạng điểm thi được trường ĐH Y Hà Nội duy trì 11 năm nay (Ảnh: HMU)

Vì sao ĐH Y Hà Nội vẫn duy trì cách làm này?

Thứ nhất, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Theo ĐH Y Hà Nội, Match Day là sự kiện minh chứng cho cam kết của nhà trường trong việc không can thiệp chủ quan trong chuỗi hoạt động tuyển sinh. Toàn bộ thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình chọn chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú được công khai trực tiếp theo thời gian thực. Loại bỏ khả năng can thiệp hồ sơ hay điều chỉnh chỉ tiêu ngoài quy trình.

Thứ hai, triệt tiêu tỷ lệ ảo.

Quyết định chọn và ký xác nhận đăng ký chuyên ngành đào tạo diễn ra tại chỗ, giúp nhà trường chốt chính xác 100% danh sách thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu đã công bố ngay sau khi kết thúc sự kiện.

Thứ ba, tôn vinh năng lực thực chất và tinh thần hiếu học.

Match Day khẳng định thành quả nỗ lực của các tân bác sĩ qua kỳ thi khốc liệt. Kết quả thi được đánh giá bởi các đề thi tổng hợp, bao phủ toàn bộ nội dung cốt lõi và nâng cao của chương trình đại học.

Kỳ thi gồm 3 buổi thi với đề thi kết cấu từ các môn Lâm sàng, gồm Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và Y học cơ sở, gồm Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh, bảo đảm tính giá trị, tin cậy và khách quan trong đánh giá năng lực chuyên môn của từng thí sinh.

Thứ tư, trao quyền lựa chọn định hướng nghề nghiệp tương lai.

Thay vì áp đặt việc lựa chọn chuyên ngành và cạnh tranh trong nhóm chuyên ngành tuyển sinh theo chỉ tiêu cố định khi đăng ký dự tuyển, Match Day tạo điều kiện tối đa dựa trên chính điểm số nỗ lực của thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển. Mỗi thí sinh, căn cứ trên điểm số của mình để xác định lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê, sở trường và định hướng phát triển sự nghiệp cá nhân trong tương lai.

Trước sự kiện này, nhà trường và các bộ môn đã tổ chức nhiều chương trình ở quy mô khác nhau nhằm chia sẻ các thông tin về các chuyên ngành, các lộ trình phát triển chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp… để giúp các thí sinh tham gia sự kiện có đủ thông tin để cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình.

Match Day 2026 có gì?

Năm 2026, ĐH Y Hà Nội tuyển 444 Bác sĩ nội trú ở 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành Lâm sàng, Cận lâm sàng và Y học cơ sở. Có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc đăng ký dự thi, trong đó 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng và đủ điều kiện tham dự Match Day.

Tại sự kiện, thí sinh tập trung trực tiếp tại Hội trường Lớn. Ban tổ chức gọi tên theo đúng thứ tự bảng xếp hạng tổng điểm thi công khai từ cao xuống thấp. Thí sinh có thứ hạng điểm thi cao hơn được ưu tiên chọn chuyên ngành trước. Diễn biến chọn ngành và số lượng chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành được cập nhật thời gian thực trên hệ thống Real-time Dashboard qua màn hình LED trung tâm.

Match Day được ĐH Y Hà Nội duy trì liên tục từ năm 2016 và sau 11 năm đã trở thành một dấu ấn trong chuỗi hoạt động tuyển sinh Bác sĩ nội trú, đồng thời là ngày hội truyền thống của thí sinh, thầy cô và các thế hệ Bác sĩ nội trú đi trước.

Nhà trường cho biết trong những năm tới, phương thức tuyển sinh Bác sĩ nội trú có thể có những thay đổi để phù hợp với các quy định mới và bối cảnh mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Match Day vẫn là một lựa chọn phù hợp đối với ĐH Y Hà Nội để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, kịp thời trong công tác tuyển sinh và đào tạo Bác sĩ nội trú.