Vì sao đèn giao thông có 3 màu xanh, vàng, đỏ?

Dù nhìn thấy mỗi ngày nhưng ít ai biết vì sao đèn giao thông lại có 3 màu này và những bí ẩn về lịch sử, sinh học đầy bất ngờ ẩn sau chúng.

Sự hiện diện của 3 gam màu xanh, vàng, đỏ trên các cụm đèn giao thông đã trở nên quá đỗi quen thuộc với hàng tỷ người trên thế giới mỗi ngày. Chúng điều phối dòng xe lưu thông nhịp nhàng, đảm bảo an toàn cho cả người đi bộ lẫn tài xế.

Tuy nhiên, ít ai từng dừng lại và tự hỏi tại sao nhân loại lại lựa chọn đúng 3 màu sắc này mà không phải là những sắc thái khác như xanh dương, trắng hay tím. Lịch sử phát triển của hệ thống tín hiệu đường bộ kết hợp cùng các nghiên cứu về tâm lý học và thị giác con người sẽ mang đến câu trả lời đầy bất ngờ.

Đèn giao thông trên thế giới đều có 3 màu xanh, vàng, đỏ. (Ảnh: iStock)

Bắt đầu từ ngành đường sắt thế kỷ 19

Hệ thống đèn giao thông đường bộ ngày nay không xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà vốn kế thừa nền tảng từ ngành đường sắt tại Anh vào nửa cuối thế kỷ 19. Vào thời điểm đó, các đoàn tàu hỏa di chuyển với tốc độ nhanh và cần một hệ thống báo hiệu từ xa để tránh va chạm.

Ban đầu, ngành đường sắt sử dụng màu đỏ làm tín hiệu dừng lại, màu trắng đại diện cho việc được phép đi và màu xanh lá cây đóng vai trò cảnh báo cẩn thận. Tuy nhiên, hệ thống ban đầu này nhanh chóng lộ ra những nhược điểm chết người.

Màn đêm u tối cùng sự xuất hiện của ánh sáng trắng từ các ngọn đèn sinh hoạt xung quanh khiến người lái tàu rất dễ nhầm lẫn giữa tín hiệu giao thông và ánh đèn nhà dân. Tệ hơn nữa, khi kính lọc màu đỏ của cột đèn giao thông bị vỡ, ánh sáng trắng phía trong chiếu ra sẽ khiến người lái tàu hiểu nhầm là tín hiệu an toàn để tiếp tục di chuyển, dẫn đến những tai nạn thảm khốc.

Để khắc phục sự cố này, ngành đường sắt đã nhanh chóng thay đổi quy chuẩn: màu đỏ tiếp tục giữ vai trò dừng lại, màu xanh lá cây được chuyển sang báo hiệu cho phép đi, và màu vàng mới xuất hiện để làm nhiệm vụ cảnh báo giảm tốc độ. Khi đèn giao thông đường bộ đầu tiên ra đời tại London vào năm 1868, thiết kế 3 màu này đã được áp dụng trọn vẹn và dần hoàn thiện thành tiêu chuẩn toàn cầu.

Đèn giao thông được có tại Anh trong thời kỳ công nghiệp rồi lan rộng. (Ảnh: History Files)

Màu đỏ - bước sóng dài nhất và báo hiệu nguy hiểm

Trong 3 màu sắc, màu đỏ sở hữu đặc tính vật lý vô cùng ưu việt với bước sóng dài nhất trong phổ ánh sáng nhìn thấy, khoảng 620 đến 750 nanomet. Đặc tính vật lý này giúp ánh sáng đỏ ít bị tán xạ bởi các hạt bụi, hơi nước hay sương mù trong không khí.

Nhờ đó, màu đỏ có khả năng truyền đi xa nhất và giúp người điều khiển phương tiện có thể nhận biết tín hiệu từ cự ly xa, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa bão hay sương mù dày đặc. Bên cạnh yếu tố vật lý, màu đỏ còn gắn liền với bản năng sinh tồn từ thời kỳ bình minh của nhân loại.

Trong tự nhiên, sắc đỏ là màu của máu, của lửa và của những loại độc tố nguy hiểm. Qua hàng triệu năm tiến hóa, bộ não con người đã hình thành phản xạ tự nhiên: khi nhìn thấy màu đỏ, hệ thần kinh sẽ lập tức kích hoạt trạng thái báo động, làm tăng nhịp tim và sự chú ý.

Việc ứng dụng màu đỏ cho tín hiệu “dừng lại” khai thác triệt để phản xạ sinh học này, giúp người lái xe đưa ra phản ứng đạp phanh nhanh hơn vài mili giây so với các màu sắc khác, khoảng thời gian vô cùng quý giá để cứu sống một mạng người.

Con người khi nhìn thấy màu đỏ thường sẽ liên tưởng tới nguy hiểm, cảnh báo. (Ảnh: Gajji)

Màu vàng - khoảng đệm chuyển giao an toàn

Màu vàng đóng vai trò là cầu nối trung gian quan trọng giữa hai trạng thái đối lập là di chuyển và dừng lại. Về mặt quang học, màu vàng sở hữu bước sóng ngắn hơn màu đỏ nhưng vẫn dài hơn đáng kể so với màu xanh, khoảng 570 đến 590 nanomet.

Điều này biến màu vàng thành một trong những màu sắc nổi bật nhất mà mắt người có thể phát hiện dễ dàng trong cả ban ngày lẫn ban đêm, ngay cả dưới ánh sáng yếu. Trước khi hệ thống đèn tín hiệu hiện đại hoàn thiện, màu vàng thậm chí từng được dùng để báo hiệu lệnh dừng lại ở một số tiểu bang tại Mỹ vì màu sơn đỏ thời bấy giờ rất khó nhìn thấy trong đêm.

Tuy nhiên, khi công nghệ chiếu sáng phát triển, màu vàng đã được đưa về đúng sứ mệnh nguyên bản của nó là cảnh báo nguy hiểm hoặc chuẩn bị chuyển trạng thái. Sự xuất hiện của màu vàng tạo ra một “khoảng đệm an toàn” vô cùng cần thiết.

Xanh lá cây - cảm giác thư thái

Màu xanh lá cây nằm ở vị trí trung tâm của phổ ánh sáng nhìn thấy, với bước sóng dao động từ 495 đến 570 nanomet. Mắt người có cấu tạo sinh học đặc biệt nhạy cảm với dải màu này do các tế bào nón trong võng mạc rất dễ tiếp nhận năng lượng ánh sáng xanh.

Về mặt tâm lý học, nếu màu đỏ gợi lên sự nguy hiểm và căng thẳng thì màu xanh lá cây lại mang đến cảm giác an tâm, thư thái, hòa hợp với thiên nhiên và sự phát triển. Sự kết hợp giữa màu xanh lá cây và màu đỏ tạo ra một cặp màu tương phản thị giác mạnh mẽ nhất trong bảng màu.

Sự đối lập tuyệt đối này giúp bộ não con người phân biệt hai trạng thái lệnh “đi” và “dừng” một cách tức thì mà không gặp bất kỳ sự mơ hồ nào. Hơn nữa, việc sử dụng màu xanh lá cây để báo hiệu sự an toàn giúp người lái xe duy trì trạng thái tâm lý ổn định, không bị căng thẳng liên tục sau khi vừa phải tập trung cao độ trước tín hiệu màu đỏ.

Màu xanh đem đến cảm giác dễ chịu cho tài xế. (Ảnh: Gajji)

Tối ưu cho người mù màu

Khi lưu thông đường bộ phát triển thành nhu cầu toàn cầu, việc thống nhất một quy chuẩn tín hiệu chung trở thành yếu tố sống còn cho giao thương và du lịch quốc tế. Công ước Vienna về Biển báo và Tín hiệu Đường bộ năm 1968 đã chính thức chuẩn hóa hệ thống đèn giao thông 3 màu xanh, vàng, đỏ trên toàn thế giới. Nhờ sự đồng bộ này, một tài xế có thể dễ dàng lái xe ở bất kỳ quốc gia nào mà không gặp rào cản về ngôn ngữ hay sự khác biệt về luật lệ hiệu lệnh.

Đặc biệt, quy chuẩn quốc tế không chỉ dừng lại ở màu sắc mà còn quy định chặt chẽ về vị trí sắp xếp của các dải đèn: màu đỏ luôn ở trên cùng (hoặc ngoài cùng bên trái đối với cột đèn ngang), màu vàng ở giữa và màu xanh ở dưới cùng (hoặc bên phải). Quy định vị trí cố định này là một bước tiến mang tính nhân văn sâu sắc nhằm hỗ trợ những người bị hội chứng mù màu (rối loạn sắc giác) - vốn chiếm khoảng 8% nam giới và 0,5% nữ giới trên toàn cầu.

Nhờ thứ tự lắp đặt chuẩn hóa, những người không thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh lá cây vẫn có thể nhận biết chính xác hiệu lệnh giao thông dựa vào vị trí ngọn đèn đang sáng, đảm bảo sự bình đẳng và an toàn tuyệt đối cho mọi thành viên khi tham gia giao thông.