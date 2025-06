Sáng 14/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố 4 bị can, trong đó có cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền.

Việc tống đạt các quyết định khởi tố các bị can và thực hiện khám xét được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện trong ngày 13/6. Các bị can bị khởi tố đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngoài ông Nguyễn Đức Quyền, 3 bị can khác là Hoàng Văn Thế (SN 1960, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa); Trịnh Xuân Ba (SN 1959, nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Lê Huy Ba, (SN 1970, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa).

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa (lô C4, C5, thuộc địa phận Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Công an thi hành khám xét nhà riêng Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền - Ảnh: Người lao động

Trước đó, tháng 5/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư cho FLC thực hiện dự án Khu nhà hỗn hợp FLC thuộc Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, gồm tòa nhà hỗn hợp cao 18 tầng (tại lô C5) và công trình hỗn hợp cao 6 tầng (tại lô C4) và các công trình phụ trợ kèm theo. Dự án sau đó được điều chỉnh tổng mức đầu tư xuống còn 291 tỷ đồng vào năm 2017, với thời gian thực hiện 3 năm.

Sau đó, Tập đoàn FLC được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là chủ đầu tư dự án có tính chất phát triển nhà ở thương mại và đã được tỉnh giao 4.200m2 đất thực hiện tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, nhà ở chung cư cao tầng và cho thuê hơn 11.000 m2 đất để thực hiện dự án khu thương mại và khuôn viên cây xanh, hành lang khu vực quanh 2 tòa nhà.

Quá trình thực hiện dự án đã có nhiều sai phạm trong quá trình phê duyệt dự án, cấp đất thực hiện dự án không đúng quy định, không đúng với giấy phép quy hoạch và chủ đầu không thực hiện xây dựng theo tiến độ đã phê duyệt.

Nhiều lần thay đổi quy hoạch, "hô biến" các tòa nhà

Thông tin trên báo Lao Động cho hay, vào 8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, khu xây dựng tòa nhà thương mại, dịch vụ 6 tầng được thay bằng tòa nhà hỗn hợp cao 20 tầng với diện tích là 5.125m2. Tòa nhà hỗn hợp cao 18 tầng theo giấy chứng nhận đầu tư được thay thế bằng khu đất xây dựng nhà liền kề, biệt thự, gồm: Nhà ở liền kề 5.150m2, nhà ở biệt thự 2.381,8m2.

Như vậy, quy hoạch tòa nhà thương mại 6 tầng đã “biến mất”. Thêm vào đó là đất xây dựng liền kề, biệt thự.

Sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện điều chỉnh quy hoạch lần thứ hai để “hô biến” nốt tòa nhà hỗn hợp 20 tầng.

Lần quy hoạch thứ 2 vào tháng 11/20216, cả 2 tòa nhà (18 tầng và 6 tầng) theo quy hoạch ban đầu phù hợp với quy hoạch chung đã biến mất. Thay vào đó, tất cả đã trở thành đất phân lô xây nhà liền kề, biệt thự.

Những điều chỉnh quy hoạch này được xác định đã phá vỡ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết cho cả khu vực.

Đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều nhà ở liền kề, biệt thự mọc lên, nhiều căn liền kề, biệt thự khác đang được tiếp tục xây dựng.

Hiện trạng Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa của Tập đoàn FLC - Ảnh: Người lao động

Đến năm 2022, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, trong đó có việc đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cung cấp hồ sơ, tài liệu dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC của Tập đoàn FLC.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã có kết luận thanh tra, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo cơ quan công an điều tra dấu hiệu tội phạm đối với tổ chức, cá nhân tham mưu việc giao cho chủ đầu tư (là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) Dự án Công trình hỗn hợp và nhà ở thuộc khu đô thị mới Nam TP Thanh Hoá (nay là Dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hoá) hơn 11.000 m2 không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng kiến nghị Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Thanh Hóa kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có vi phạm khi triển khai dự án.