Theo cơ quan khí tượng, từ 26-30/4, nắng nóng xuất hiện diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Phú Yên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 39-42 độ C, có nơi trên 43 độ C.

Đặc biệt, ngày 28/4 và 30/4, lần lượt Đông Hà (Quảng Trị), Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận nhiệt độ cao nhất 44 độ C, chỉ kém 0,2 độ C so với nhiệt độ kỷ lục 44,2 độ C quan trắc được tại Tương Dương vào ngày 7/5/2023.

110 trạm khí tượng quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử trong tháng 4, trong đó miền Bắc có gần 60 trạm.

20 ngày đầu tháng 5 chỉ có 19 trạm khí tượng trên cả nước (tập trung chủ yếu ở Nam Bộ) quan trắc được nhiệt độ vượt giá trị lịch sử từng ghi nhận. Trong đó, Bắc Bộ có 1 trạm ở Tuần Giáo (Điện Biên) với nhiệt độ 39,6 độ C, tương đương giá trị lịch sử của tháng 5/2019.