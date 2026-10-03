Vì sao công ty của CEO Nguyễn Văn Thanh bất ngờ lên tiếng xin lỗi cụ bà 84 tuổi?

Đây là tình huống mà startup của ông Nguyễn Văn Thanh không ngờ tới.

Công ty AVES của ông Nguyễn Văn Thanh vừa lên tiếng xin lỗi cụ bà 84 tuổi. Ảnh TK: MH

Ngày 1/10, CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES lên tiếng xin lỗi một thí sinh 84 tuổi, đồng thời thông báo điều chỉnh thể lệ cuộc thi AVES Future Mobility Challenge 2026.

Trên trang Facebook của AVES, tối 2/10, startup này chia sẻ câu chuyện về cụ bà Nguyễn Thị Thu Thủy (84 tuổi). Theo AVES, nghe con trai nói về cuộc thi thiết kế xe máy điện, cụ bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã nảy ra ý tưởng về mẫu xe điện hai bánh có mái che hình nón lá Việt Nam.

Ý tưởng của bà là tạo ra một chiếc xe máy điện có mái che cho người điều khiển. Nhưng bộ phận này không đơn thuần là một tấm chắn phía trên, mà được tạo hình theo chiếc nón lá, hình ảnh bà cho rằng nữ tính và đặc trưng của Việt Nam.

AVES lên tiếng xin lỗi thí sinh 84 tuổi. Ảnh chụp màn hình

Công ty của ông Nguyễn Văn Thanh cho biết: "Ban đầu, thể lệ cuộc thi của AVES chỉ giới hạn độ tuổi đăng ký ở con số 80. Nhưng rồi bài dự thi đặc biệt đến từ vị thí sinh 84 tuổi này đã khiến BTC của AVES phải đắn đo suy nghĩ. Thay vì để một con số trở thành rào cản, AVES quyết định điều chỉnh thể lệ, mở rộng giới hạn độ tuổi để trân trọng chào đón vị thí sinh 84 tuổi này".

AVES viết: "Cảm ơn bà đã quan tâm đến cuộc thi của AVES. Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi, AVES chúc bà luôn sức khỏe và giữ vững tinh thần tích cực hướng về tương lai xanh".

Ngay bên dưới bài đăng này, ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập và CEO của AVES, bình luận: "Cảm ơn thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi".

Ý tưởng của thí sinh 84 tuổi là tạo ra một chiếc xe máy điện có mái che cho người điều khiển. Ảnh: AVES

Cuộc thi thiết kế xe máy điện có tổng giá trị giải trưởng 265 triệu đồng

Trước đó, vào ngày 14/9, ngay sau khi ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập kiêm CEO AVES công bố về việc thành lập doanh nghiệp xe điện, startup này đã đưa ra thông tin tìm kiếm ý tưởng thiết kế cho mẫu xe máy điện đầu tiên thông qua cuộc thi Future Mobility Challenge.

Theo AVES, cuộc thi này có tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 21/9 đến 27/10.

Cuộc thi Future Mobility Challenge được chia thành 2 hạng mục. Trong đó, thiết kế ứng dụng – Professional Design dành cho những người có nền tảng hoặc kinh nghiệm thiết kế. Thiết kế ý tưởng – Open Concept Design mở rộng cho những người có ý tưởng về xe máy điện nhưng không bắt buộc phải có kỹ năng thiết kế chuyên nghiệp.

Đối tượng tham dự cuộc thi này khá rộng, bao gồm nhà thiết kế, kỹ sư, sinh viên, học sinh, người đi làm và những người yêu thích sáng tạo đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam.

Đặc biệt, AVES cho phép người dự thi sử dụng AI trong quá trình phát triển ý tưởng, đặc biệt là ở hạng mục thiết kế ý tưởng. Tuy nhiên, AVES lưu ý, AI có thể được dùng để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển hoặc minh họa sản phẩm. Người tham gia phải khai báo công cụ đã sử dụng và chịu trách nhiệm về tính nguyên bản cũng như quyền sở hữu trí tuệ của tác phẩm.

AVES cho biết, với những thiết kế có tiềm năng, doanh nghiệp có thể xem xét ứng dụng vào quá trình phát triển sản phẩm thực tế. Cụ thể, việc phát triển, chuyển giao hoặc khai thác thương mại sẽ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa AVES và tác giả theo quy định pháp luật.

AVES dự kiến ra mắt các sản phẩm đầu tiên vào mùa hè năm 2027. Ảnh: AVES

CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES được thành lập ngày 9/9/2026, với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Các cổ đông bao gồm ông Nguyễn Văn Thanh, ông Lê Hoàng Long và ông Triệu Tuyên Hoàng.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của AVES là ông Triệu Tuyên Hoàng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1992), là nhà sáng lập kiêm CEO AVES, khi nắm 85% vốn điều lệ.

Trước đó, ông Thanh là Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị vận hành thương hiệu Green SM. Ông Thanh bắt đầu gia nhập Vingroup từ năm 2019. Ban đầu, ông giữ vị trí Phó Tổng giám đốc VinBus, sau đó đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc VinFast. Đến tháng 3/2023, ông Thanh trở thành Tổng giám đốc GSM. Sau hơn 3 năm đảm nhiệm vị trí này, ông đã rời cương vị Tổng Giám đốc vào tháng 6/2026.

Ngay từ khi thành lập, AVES xác định 3 mảng hoạt động chính gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong giai đoạn đầu, xe điện là nhóm sản phẩm được AVES ưu tiên phát triển và đưa ra thị trường trước. Hai sản phẩm đầu tiên được AVES xác định là xe máy điện và xe đạp điện. Doanh nghiệp dự kiến ra mắt các sản phẩm này vào mùa hè năm 2027.

Ngoài ra, AVES đang xây dựng đội ngũ nhân sự, chuẩn bị nhà máy và trung tâm nghiên cứu - phát triển tại Hưng Yên.