42 nhà khoa học, 24 nông dân Việt Nam thắng giải lớn

Đây là những nhà khoa học của nhà nông và nông dân xuất sắc trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Giải Nhất cho tác giả đạt giải Nhất cuộc thi "Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc" lần thứ XI. Ảnh: VGP

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ VII và trao giải Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" lần thứ XI, năm 2026.

Chương trình này nhằm động viên, cổ vũ, tôn vinh, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học, trí thức, nhà nông sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; cũng như cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.

Chương trình thu hút nhiều lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh rằng, Đảng, Nhà nước xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp phát triển đất nước; khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt, là nền tảng và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW tiếp tục khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tạo nền tảng, đột phá cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Riêng với nông nghiệp, đây là những yếu tố có ý nghĩa then chốt trong đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và gia tăng giá trị của nông sản.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giấy chứng nhận và Biểu trưng của chương trình cho các "Nhà khoa học của Nhà nông”. Ảnh: VGP

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận "Nhà khoa học của nhà nông" cho 42 nhà khoa học, trí thức, nhà nông sáng tạo đã có thành tích, cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng thời, Ban Tổ chức đã trao giải cho 24 nông dân đạt giải cuộc thi "Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc" lần thứ XI.

Trong đó, Giải Nhất được trao cho 3 tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng với giải pháp Máy tinh lọc mật ong NH:10/70; Vũ Văn Nghiên với giải pháp: Quản lý, vận hành sản xuất trong trang trại chăn nuôi chim bồ câu Pháp thương phẩm, theo hướng kinh tế tuần hoàn, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái đem lại hiệu quả kinh tế cao; Lê Văn Hợp với giải pháp: Xây dựng quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Lim xanh năng suất cao gắn với xử lý bã thải theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Ban Tổ chức trao giải cho 24 nông dân đạt giải cuộc thi "Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc" lần thứ XI. Ảnh: VGP

Trên thực tế, qua 6 lần tổ chức Lễ tôn vinh "Nhà khoa học của Nhà nông" và 10 lần tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông", chương trình ngày càng khẳng định giá trị và sức lan tỏa trong thực tiễn.

Đồng thời, chương trình còn góp phần tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp, đưa trí thức, công nghệ đến gần hơn với đồng ruộng, trang trại. Từ đó, góp phần xây dựng người nông dân mới có tư duy, kiến thức, cũng như từng bước làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Thúc đẩy Chiến lược Dữ liệu Quốc gia trong ngành nông nghiệp

Một "Nhà khoa học của nhà nông" vừa được vinh danh. Ảnh: BTC

Cũng tại sự kiện, nhằm thúc đẩy Chiến lược Dữ liệu Quốc gia trong ngành nông nghiệp, Viện Quản trị Chính sách chủ trì phát triển hệ sinh thái khoa học chính sách, liên kết chặt chẽ giữa chuyên gia, doanh nghiệp và nông dân.

Chiến lược hướng tới xây dựng hệ sinh thái dữ liệu liên thông, bảo mật cùng Kho dữ liệu dùng chung (Data Lake), giúp tối ưu chuỗi giá trị và gia tăng thu nhập cho người dân. Đến năm 2030, chương trình cam kết hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu cốt lõi, kết nối toàn bộ dữ liệu từ 34 tỉnh, thành phố về trung tâm quốc gia, đồng thời đạt 80% hợp tác xã và doanh nghiệp ứng dụng AI/Big Data vào quản trị rủi ro.

Theo bà Lê Nguyễn Thiên Nga, Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách, Nghiên cứu trưởng Chuỗi Chiến lược Dữ liệu quốc gia, dữ liệu chính là một kho tàng để mọi người cùng khai thác và việc phổ biến chuyển đổi số đến bà con nông dân là vô cùng cấp thiết.

Trong thời gian gần đây, Hội Nông dân đã có những hoạt động vô cùng đột phá với bề dày lịch sử trong việc lựa chọn những nhà khoa học là nhà nông đồng thời ghi nhận nhiều danh hiệu xuất sắc.

"Với những sáng tạo phát sinh từ nhu cầu thực tiễn đời sống của bà con, nếu được nhân rộng, liên kết hệ thống dữ liệu và lan tỏa ra các địa phương, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng sự phát triển đột phá trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia", bà Lê Nguyễn Thiên Nga nhấn mạnh.

Bên cạnh hạ tầng công nghệ, nguồn vốn đầu tư là bài toán cốt lõi để hiện thực hóa nông nghiệp hiện đại, dù tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư hiện vẫn còn khá khiêm tốn. Việc huy động nguồn lực xã hội và thiết kế chính sách tài chính chuyên biệt cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trở nên rất cấp bách.

Bà Lê Nguyễn Thiên Nga cho biết, VietinBank đã chủ động tài trợ cho phát triển bền vững như nông nghiệp xanh, năng lượng sạch thông qua các giải pháp toàn diện, như Gói dịch vụ thanh toán 2026 mà doanh nghiệp (DN) có thể được miễn tới 100% phí đối với các dịch vụ trong gói. Nhờ đó, DN chủ động tối ưu các khoản phí giao dịch thường xuyên; qua đó góp phần giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các DN có tần suất thanh toán cao, thường xuyên chuyển tiền cho đối tác, thực hiện giao dịch ngoại tệ hoặc kết nối hệ thống kế toán/ERP với VietinBank…