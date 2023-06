Vì sao chim cút lại là loài chim mắn đẻ nhất trong tự nhiên?

Chim cút có thân hình tròn trịa, thân ngắn và chắc nịch, bộ lông dày, thường có màu nâu nâu, giữa lông có đốm đen.

Chim cút là loài chim sống trên mặt đất điển hình, phân bố chủ yếu ở vĩ độ trung bình và thấp của châu Phi, châu Á và châu Âu.

Khả năng sinh sản của chim cút

Chim cút là loài chim rất mắn đẻ. Mỗi con chim cút cái có thể đẻ 300 quả trứng mỗi năm, cao hơn nhiều so với các loại gia cầm khác như gà chỉ có thể đẻ tối đa 280 quả trứng mỗi năm.

Thời gian nở của chim cút chỉ là 17 ngày, chim cút con vừa sinh ra đã có thể theo chim cút mẹ đi kiếm ăn, hơn 40 ngày sau chim cút con đã có thể trưởng thành và đẻ trứng.

Chim cút có thể bay được một quãng ngắn nhưng chúng chủ yếu sống trên mặt đất. Đây là loài động vật ăn tạp, thức ăn của chúng bao gồm các loại hạt, lá cây, lúa mì, lúa mạch, quả mọng, thỉnh thoảng chúng ăn cả châu chấu và sâu.

Khả năng sinh sản của chim cút có quan hệ mật thiết với đặc điểm sinh học sinh sản của nó. Một cặp buồng trứng của chim cút có thể phát triển đồng thời và số lượng tế bào trứng trong buồng trứng rất lớn, thường là 2000-3000 tế bào trứng.

Ngoài ra, hệ thống sinh sản của chim cút cũng có khả năng thích nghi cao. Nếu một quả trứng cút bị hư hỏng hoặc bị mòn, hệ thống sinh sản của nó sẽ ngay lập tức bổ sung các tế bào trứng mới. Cơ chế này cho phép hệ thống sinh sản của chim cút duy trì tỷ lệ sản xuất trứng cao.

Khi bị đe dọa, chim cút sẽ bỏ chạy. Trong khi một số loài có khả năng chạy thật nhanh để trốn kẻ thù thì một số loài khác lại đứng yên bất động khi gặp nguy hiểm. Kẻ thù chính chim cút là cáo, mèo, chó sói đồng cỏ, gấu trúc Mỹ, đồi mồi, cú và rắn. Những động vật này thường săn tìm chim cút và ăn trứng của nó.

Thói quen sống của chim cút

Chim cút là loài chim sống trên mặt đất, thích cỏ và bụi rậm. Chúng thường sống ở đồng cỏ, đất ruộng và ven hồ. Thức ăn của chúng chủ yếu là hạt cỏ, côn trùng và động vật không xương sống nhỏ.

Lối sống của chim cút rất ẩn mình, phần lớn thời gian chúng ẩn mình trong cỏ và chỉ xuất hiện trước mắt con người trong những khoảng thời gian nhất định như kiếm ăn và sinh sản. Ngoài ra, khả năng di chuyển của chim cút cũng rất linh hoạt và chúng có thể nhanh chóng tránh nguy hiểm, điều này mang lại cho chúng những lợi thế nhất định trong việc sinh tồn trong tự nhiên.

Chim cút thích ở trong môi trường ấm áp, vì vậy chúng thường không di cư mà lựa chọn làm tổ trên mặt đất. Các địa điểm như đồng cỏ, bụi cây là những nơi chim cút thường làm tổ, bởi chúng cần một thứ gì đó che lấp chiếc tổ của mình.

Thuần hóa chim cút

Chim cút là loại gia cầm được nuôi rất phổ biến. Thông qua thuần hóa nhân tạo, tỷ lệ sản xuất trứng và chất lượng thịt của chim cút có thể được cải thiện rất nhiều. Khi nuôi chim cút, những điểm chính cần chú ý như sau:

Môi trường nuôi chim cút phải được giữ sạch sẽ, gọn gàng, ánh sáng và nhiệt độ cũng cần được kiểm soát trong phạm vi thích hợp để đảm bảo chim cút phát triển thuận lợi.

Vào mùa đông, chim cút sẽ sống theo đàn, chúng đứng tụm lại với nhau để sưởi ấm. Tuy nhiên, trong tự nhiên, khi vào mùa xuân hạ, chúng sẽ bắt cặp với nhau để sinh sống, thậm chí sẵn sàng sống đơn độc. Chim mái thường sẽ không biết hót, chỉ chim trống mới hót được để thu hút bạn tình.

Thức ăn của chim cút chủ yếu dựa trên thức ăn thực vật, chẳng hạn như kê, ngô, lúa mì, cỏ linh lăng, v.v. Đồng thời bổ sung một lượng thích hợp khoáng, vitamin và các chất dinh dưỡng khác để đảm bảo cân đối dinh dưỡng cho chim cút.

Khi nuôi chim cút cũng cần chú ý đến công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện kịp thời các biện pháp chăm sóc sức khỏe như tẩy giun, tiêm phòng vắc xin cho đàn chim cút để đảm bảo sức khỏe cho đàn chim cút.

Rutin, một giống gà lai được mệnh danh là “gà nhỏ nhất thế giới” gần đây đặc biệt được ưa chuộng ở Trung Quốc và tạo nên một cơn sốt nuôi chúng như thú cưng. Rutin thực chất không phải là gà. Đây là một giống gia cầm lai giữa chim cút và gà gô. Nhưng người ta đã đặt cho nó biệt danh “gà nhỏ nhất thế giới” và danh hiệu này vẫn được giữ nguyên cho tới bây giờ.

Hiện nay có một loại gà cưng có ngoại hình rất giống chim cút, loại vật nuôi này là gà rutin, vậy nó cùng chim cút có quan hệ gì?

Thực chất, gà rutin là một giống gà nhỏ được lai tạo từ chim cút và một số giống gà gô nhỏ. Do đó, có thể coi gà rutin cũng là loại chim cút. Thừa hưởng được những đặc tính của chim cút nên gà Rutin cũng rất mắn đẻ và có thể đẻ từ 250 đến 300 quả trứng mỗi năm.

Gà rutin là loài nhỏ nhất được lai tạo qua quá trình lai tạo lâu dài giữa gà gô cánh đốm và gà gô ngực xanh với chim cút.

Gà rutin chỉ dài khoảng 12 cm và nặng chưa đến 50 gam, còn gà mái dài có thể dài tới 15 cm và nặng khoảng 55 gam. Mặc dù thích nghi với việc sống trong không gian kín như thú cưng hơn và sống tốt tại môi trường này hơn nhiều so với các giống gà bình thường, gà rutin vẫn cần chăm sóc nhiều hơn hẳn so với chó mèo, do kích thước nhỏ bé của chúng.

Ví dụ như giống gà này đòi hỏi nhiệt độ chỉ được dao động ở mức từ 20 đến 30 độ C đối những con trưởng thành và từ 35 đến 38 độ đối với con non.