4 chiếc gối trên giường tưởng là dư thừa nhưng có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Nhiều tác dụng khác nhau của 4 chiếc gối trên giường khách sạn

Hỗ trợ tư thế và giảm cảm giác mỏi

Tư thế nghỉ ngơi có liên quan đến cảm giác thoải mái của vùng cổ, vai và lưng. Một chiếc gối có độ cao phù hợp có thể giúp cơ thể duy trì tư thế dễ chịu hơn trong lúc ngủ. Ngược lại, nếu gối quá cao hoặc quá thấp, một số người có thể cảm thấy căng tức ở vùng cổ và vai sau khi thức dậy.

Có thêm gối cũng giúp du khách linh hoạt điều chỉnh tư thế. Chẳng hạn, người nằm ngửa có thể sử dụng một chiếc gối khác để kê dưới đầu gối, trong khi người nằm nghiêng có thể kê thêm gối giữa hai chân để tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Sau một ngày di chuyển hoặc tham quan, việc kê chân trên gối cũng có thể giúp cơ thể thư giãn. Tuy nhiên, cách sử dụng này nên tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và cảm giác của mỗi người.

Phù hợp với nhiều thói quen ngủ

Mỗi người có một sở thích riêng khi ngủ. Có người cảm thấy thoải mái với gối cao và có độ nâng đỡ tốt, trong khi người khác lại thích gối thấp, mềm. Vì vậy, việc chuẩn bị nhiều gối với kích thước, độ dày hoặc độ cứng khác nhau giúp du khách dễ lựa chọn cách kê phù hợp với mình.

Gối cũng không chỉ được sử dụng khi ngủ. Khi ngồi trên giường để đọc sách, xem điện thoại hoặc làm việc trên máy tính, du khách có thể dùng thêm gối làm điểm tựa cho lưng, giúp tư thế ngồi thoải mái hơn.

Tạo sự chủ động cho du khách

Việc chuẩn bị sẵn nhiều gối giúp khách có thể tự điều chỉnh không gian nghỉ ngơi mà không nhất thiết phải gọi nhân viên buồng phòng để yêu cầu thêm. Người thích nằm cao có thể sử dụng nhiều gối hơn, trong khi người thích bề mặt thấp và thoáng có thể cất bớt những chiếc không cần thiết.

Tăng tính thẩm mỹ cho phòng ngủ

Bên cạnh công năng, số lượng gối cũng liên quan đến cách bài trí giường trong khách sạn. Bốn chiếc gối được sắp xếp cân đối giúp chiếc giường trông gọn gàng, đầy đặn và tạo cảm giác chỉn chu khi khách bước vào phòng.

Vì vậy, 4 chiếc gối trên giường khách sạn có thể được xem là sự kết hợp giữa tính tiện dụng và yếu tố thẩm mỹ. Cách bài trí này tạo thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời giúp không gian phòng ngủ trông chỉn chu và thoải mái hơn.

Lưu ý sử dụng gối khi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ

Võ sư Mu Yuchun, chuyên gia trong lĩnh vực Y học cổ truyền tại Trung Quốc, cho rằng cách sử dụng gối phù hợp với tư thế nằm có thể góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo ông, nhiều người chưa thực sự chú ý đến cách kê gối khi ngủ, dù thường xuyên nằm ngửa hoặc nằm nghiêng. Ông đưa ra một số gợi ý điều chỉnh vị trí gối để cơ thể cảm thấy thoải mái hơn trong thời gian nghỉ ngơi.

Người ngủ nghiêng nên kê tay và ôm gối

Với những người có thói quen nằm nghiêng, Mu Yuchun khuyến nghị đặt cổ tay lên một chiếc gối thay vì để tay ở vị trí quá thấp hoặc nằm đè lên cánh tay. Theo ông, cách kê này có thể giúp giảm cảm giác căng tức và tạo sự thoải mái hơn khi ngủ.

Ông cũng gợi ý người nằm nghiêng có thể ôm thêm một chiếc gối hoặc đặt tay lên vùng bụng, thay vì để cánh tay ép lên ngực. Việc điều chỉnh vị trí tay được cho là giúp hạn chế cảm giác khó chịu khi nằm lâu.

Ngoài ra, một chiếc gối kê giữa hoặc dưới chân cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ tư thế, giúp cơ thể thư giãn hơn trong khi ngủ.

Người nằm ngửa có thể kê thêm gối dưới chân

Với tư thế nằm ngửa, nhiều người thường chỉ đặt một chiếc gối dưới đầu rồi duỗi thẳng chân. Mu Yuchun cho rằng có thể thử đặt thêm một chiếc gối dưới chân để giảm áp lực lên vùng lưng dưới và tạo cảm giác dễ chịu hơn cho phần thân dưới.

Bên cạnh đó, độ cao của gối kê đầu cũng cần được điều chỉnh phù hợp. Chiếc gối không nên quá cao để tránh tạo thêm áp lực lên vùng cổ và cột sống. Việc lựa chọn độ cao thích hợp cũng có thể giúp đường thở thông thoáng hơn.

Theo chuyên gia, trong một số trường hợp, người ngủ ngửa cũng có thể thử điều chỉnh tư thế và độ cao của gối để tìm vị trí nghỉ ngơi phù hợp nhất với cơ thể.

Chất lượng giấc ngủ quan trọng hơn việc cố đủ 8 tiếng

Bên cạnh tư thế nằm và cách sử dụng gối, chất lượng giấc ngủ cũng là yếu tố được các chuyên gia nhấn mạnh. James Leinhardt, một chuyên gia về giấc ngủ, cho rằng quan niệm mọi người đều nhất thiết phải ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm là chưa thực sự phù hợp với tất cả mọi người.

Theo ông, số giờ ngủ có thể khác nhau giữa từng người và việc quá tập trung vào mốc 8 tiếng đôi khi tạo thêm áp lực không cần thiết. Dữ liệu nghiên cứu được ông dẫn lại cho thấy chưa đến 20% số người có thể ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm.

Thay vì chỉ quan tâm đến thời lượng, chuyên gia cho rằng nên chú ý đến chất lượng giấc ngủ, khả năng ngủ sâu và cảm giác sau khi thức dậy.

Như vậy, việc thức dậy sớm hơn hoặc không đạt đúng 8 tiếng ngủ mỗi đêm chưa nhất thiết đồng nghĩa với một giấc ngủ kém chất lượng. Quan trọng hơn là mỗi người cần tìm được thời lượng và tư thế nghỉ ngơi phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

(Theo Science News, Ladbible)