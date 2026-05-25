HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao chỉ cần có được số điện thoại, lừa đảo biết số tài khoản ngân hàng và số dư của nạn nhân?

Đại Phú
|

Công an cảnh báo rủi ro rò rỉ dữ liệu cá nhân.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại chương trình “Cảnh báo lừa đảo từ rò rỉ dữ liệu cá nhân” nằm trong chiến dịch Toàn dân chống lừa đảo do Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP. HCM VTVT9 chủ trì tổ chức, các thủ đoạn tinh vi được cảnh báo.

Đại úy Phan Hoàng Sử - Công an phường Trấn Biên, Đồng Nai cảnh báo, chỉ từ một số điện thoại, các đối tượng lừa đảo hoàn toàn có thể lần ra hàng loạt tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để “dựng lên” chân dung chi tiết của một người.

Theo ông, trước đây Telegram từng có các bot quét thông tin, nhưng hiện nay kẻ gian “không cần phải qua con bot ở Telegram cho tốn tiền”, mà chỉ cần tìm kiếm trên mạng xã hội là đã có thể thu thập hàng loạt dữ liệu cá nhân.

TIN LIÊN QUAN

Trên mạng xã hội, nguyên một dãy bài đăng của người dùng giúp lừa đảo sẽ thống kê và bắt đầu tìm hiểu toàn bộ, từ đó dựng lên được một con người. Thậm chí, một trang cá nhân của ai đó, lừa đảo có thể biết được khoảng 50 - 60% tính cách của người đó, như sở thích này, quan hệ bạn bè chơi với ai, người thân là ai bình luận, hay làm cái gì, chụp hình như thế nào, nhà ở đâu, thậm chí tài khoản ngân hàng và số dư vì những bức hình đã được đăng tải”, Đại úy Phan Hoàng Sử chia sẻ.

Ông nhấn mạnh, khi đã nắm trong tay đầy đủ thông tin, công cụ và phương tiện tiếp cận nạn nhân, các đối tượng sẽ xây dựng những “kịch bản lừa đảo hoàn hảo” theo từng cá nhân, khiến nguy cơ sập bẫy tăng rất cao.

Tags

lừa đảo

tài khoản ngân hàng

số điện thoại

số dư

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại