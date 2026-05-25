Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở DN gần 80.000 tỷ, có vốn lớn hơn Vingroup, quyết tâm khai thác 2 lĩnh vực mới

Doanh nghiệp này là CTCP VinEnergo Holding.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP VinEnergo Holding được thành lập ngày 20/5. Công ty đặt trụ sở tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

CTCP VinEnergo Holding có hai ngành nghề chính là tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý khác; nghiên cứu thị trường - thăm dò dư luận.

CTCP VinEnergo Holding với vốn điều lệ 79.763 tỷ đồng (tương đương với hơn 3 tỷ USD). Đáng chú ý, mức vốn của công ty này thậm chí còn vượt vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup (VIC). Cụ thể, theo báo cáo thường niên năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, Vingroup có vốn điều lệ 77.334 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là cổ đông lớn nhất của VinEnergo Holding, khi nắm hơn 66% vốn. Tiếp đó, vợ ông là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng (em bà Hương) lần lượt sở hữu 4,9% và 5% vốn của VinEnergo Holding. Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup cũng góp 19% số cổ phần vào doanh nghiệp này.

Vợ của tỷ phú Hồ Hùng Anh cũng góp vốn lập VinEnergo Holding

Đặc biệt, trong cơ cấu góp vốn của CTCP VinEnergo Holding xuất hiện bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với tỷ lệ sở hữu hơn 4,5% vốn điều lệ. Bà Thủy hiện là Chủ tịch One Mount Group, đồng thời là vợ Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Trên thực tế, bà Nguyễn Thị Thành Thủy cũng đang là một tỷ phú USD theo thống kê của Forbes, với tài sản khoảng 2,3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Hải Hà (Hải Phòng) cũng tham gia góp vốn với tỷ lệ khoảng 0,5%. Bà Hà vốn được biết đến là nhân sự có nhiều liên hệ với hệ sinh thái Masterise. Vào tháng 5/2022, bà Hà từng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp). Doanh nghiệp SDI Corp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An và nay được phát triển với tên thương mại The Global City (theo thỏa thuận hợp tác giữa Masterise và doanh nghiệp này).

Theo nội dung đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc CTCP VinEnergo Holding là ông Nguyễn Anh Khoa. Ông cũng hiện đồng thời giữ chức Tổng giám đốc tại CTCP Năng lượng VinEnergo. Mới đây, CTCP Năng lượng VinEnergo do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập cũng vừa thực hiện thông báo với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn, cụ thể từ hơn 28.300 tỷ đồng lên gần 80.000 tỷ đồng.

Như vậy, nếu tính từ ngày thành lập vào tháng 3/2025, vốn điều lệ của VinEnergo đã tăng gấp gần 40 lần (từ mức 2.000 tỷ đồng ban đầu).

Kể từ đầu năm 2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp có vốn trên 1 tỷ USD (khoảng 26.400 tỷ đồng), bao gồm như: VinSpeed, VinEnergo, GSM Holdings... Đáng chú ý, tỷ phú giàu nhất Việt Nam đều nắm quá bán số cổ phần của các doanh nghiệp trên.