HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở DN gần 80.000 tỷ, có vốn lớn hơn Vingroup, quyết tâm khai thác 2 lĩnh vực mới

Minh Hằng
|

Đây là doanh nghiệp mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ hơn 66% vốn. Ngoài ra còn có những người trong top giàu nhất Việt Nam góp vốn.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở công ty mới. Ảnh: VIC

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở công ty mới. Ảnh: VIC

Doanh nghiệp này là CTCP VinEnergo Holding.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP VinEnergo Holding được thành lập ngày 20/5. Công ty đặt trụ sở tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

CTCP VinEnergo Holding có hai ngành nghề chính là tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý khác; nghiên cứu thị trường - thăm dò dư luận.

CTCP VinEnergo Holding với vốn điều lệ 79.763 tỷ đồng (tương đương với hơn 3 tỷ USD). Đáng chú ý, mức vốn của công ty này thậm chí còn vượt vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup (VIC). Cụ thể, theo báo cáo thường niên năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, Vingroup có vốn điều lệ 77.334 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là cổ đông lớn nhất của VinEnergo Holding, khi nắm hơn 66% vốn. Tiếp đó, vợ ông là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng (em bà Hương) lần lượt sở hữu 4,9% và 5% vốn của VinEnergo Holding. Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup cũng góp 19% số cổ phần vào doanh nghiệp này.

- Ảnh 1.

Bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, hai thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng, lần lượt sở hữu 4,9% và 5% vốn của VinEnergo Holding. Ảnh: VIC

Vợ của tỷ phú Hồ Hùng Anh cũng góp vốn lập VinEnergo Holding

Đặc biệt, trong cơ cấu góp vốn của CTCP VinEnergo Holding xuất hiện bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với tỷ lệ sở hữu hơn 4,5% vốn điều lệ. Bà Thủy hiện là Chủ tịch One Mount Group, đồng thời là vợ Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Trên thực tế, bà Nguyễn Thị Thành Thủy cũng đang là một tỷ phú USD theo thống kê của Forbes, với tài sản khoảng 2,3 tỷ USD.

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Hải Hà (Hải Phòng) cũng tham gia góp vốn với tỷ lệ khoảng 0,5%. Bà Hà vốn được biết đến là nhân sự có nhiều liên hệ với hệ sinh thái Masterise. Vào tháng 5/2022, bà Hà từng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp). Doanh nghiệp SDI Corp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An và nay được phát triển với tên thương mại The Global City (theo thỏa thuận hợp tác giữa Masterise và doanh nghiệp này).

Theo nội dung đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc CTCP VinEnergo Holding là ông Nguyễn Anh Khoa. Ông cũng hiện đồng thời giữ chức Tổng giám đốc tại CTCP Năng lượng VinEnergo. Mới đây, CTCP Năng lượng VinEnergo do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập cũng vừa thực hiện thông báo với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn, cụ thể từ hơn 28.300 tỷ đồng lên gần 80.000 tỷ đồng.

Như vậy, nếu tính từ ngày thành lập vào tháng 3/2025, vốn điều lệ của VinEnergo đã tăng gấp gần 40 lần (từ mức 2.000 tỷ đồng ban đầu).

Kể từ đầu năm 2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp có vốn trên 1 tỷ USD (khoảng 26.400 tỷ đồng), bao gồm như: VinSpeed, VinEnergo, GSM Holdings... Đáng chú ý, tỷ phú giàu nhất Việt Nam đều nắm quá bán số cổ phần của các doanh nghiệp trên.

Theo số liệu từ Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam, khi sở hữu khối tài sản 34,5 tỷ USD, xếp thứ 63 trên thế giới. Ngoài ra, trong gia đình ông còn hai tỷ phú USD khác, bao gồm bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng.

Tags

tỷ phú

tỷ phú Phạm nhật vượng

vingroup

vốn hóa

góp vốn

công ty mới

mở doanh nghiệp mới

CTCP VinEnergo Holding

vợ tỷ phú Hồ Hùng Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại