Nhìn bên ngoài, các đường gân trên chai nước chỉ giống một họa tiết trang trí. Thế nhưng thực tế chúng lại có nhiều ý nghĩa hơn thế.

Từ chai nước khoáng, nước suối cho đến nước ngọt, hầu hết đều có những đường gân nổi chạy quanh thân chai. Nhiều người cho rằng chúng chỉ để trang trí hoặc giúp cầm chắc tay hơn, nhưng thực tế đây là một chi tiết được các kỹ sư tính toán rất kỹ nhằm tăng độ bền, giảm lượng nhựa sử dụng và giúp chai chịu được áp lực trong quá trình vận chuyển.

Không phải chi tiết trang trí

Nếu đặt cạnh nhau, có thể thấy mỗi thương hiệu lại có kiểu gân khác nhau: chai có gân ngang, chai có gân dọc, chai xoắn hoặc gân hình sóng. Tuy nhiên, dù hình dạng khác nhau, chúng đều phục vụ chung một mục đích: giúp một chiếc chai nhựa mỏng vẫn đủ cứng để chứa nước và chịu được nhiều tác động trong quá trình sử dụng.

1. Giúp chai cứng hơn mà không cần dùng thêm nhựa

Các đường gân hoạt động giống như những thanh gia cố trong xây dựng. Một tấm nhựa hoàn toàn phẳng rất dễ bị bóp méo, còn khi được tạo thêm các nếp gấp hoặc đường nổi, độ cứng sẽ tăng lên đáng kể mà không cần tăng độ dày. Nhờ nguyên lý này, các nhà sản xuất có thể giảm lượng nhựa sử dụng trên mỗi chai nhưng vẫn đảm bảo chai không bị biến dạng khi cầm hoặc xếp chồng. Chỉ cần tiết kiệm vài gram nhựa trên một chai, với hàng trăm triệu sản phẩm được sản xuất mỗi năm, lượng nguyên liệu và chi phí tiết kiệm được là rất lớn.

2. Giúp chai chịu lực tốt hơn khi vận chuyển

Từ nhà máy đến tay người tiêu dùng, một chai nước phải trải qua rất nhiều công đoạn như đóng gói, xếp pallet, vận chuyển bằng xe tải hoặc container. Nếu thân chai hoàn toàn trơn phẳng, lực tác động sẽ tập trung vào một vị trí và chai dễ bị móp. Ngược lại, các đường gân giúp phân tán lực ra nhiều điểm khác nhau, khiến chai giữ được hình dạng tốt hơn ngay cả khi bị ép hoặc va chạm nhẹ. Đó cũng là lý do nhiều chai dung tích lớn thường có gân rõ và sâu hơn các chai nhỏ.

3. Giúp cầm chắc tay hơn

Đây là lợi ích mà người dùng dễ nhận thấy nhất. Một chai nước thường xuất hiện tình trạng đọng hơi nước khi được làm lạnh. Nếu bề mặt hoàn toàn nhẵn bóng, chai sẽ rất dễ trượt khỏi tay. Các đường gân tạo thêm ma sát, giúp việc cầm nắm ổn định hơn, đặc biệt khi tay đang ướt hoặc khi di chuyển. Đó cũng là lý do nhiều mẫu chai dành cho vận động viên hoặc chai dung tích lớn được thiết kế phần gân nổi rất rõ ở khu vực giữa thân chai.

4. Giảm hiện tượng chai bị "hút vào trong"

Sau khi chiết rót và đóng nắp, nhiệt độ bên trong chai có thể thay đổi trong quá trình bảo quản hoặc vận chuyển. Nếu thiết kế không hợp lý, áp suất thay đổi sẽ khiến thành chai bị lõm hoặc biến dạng. Các đường gân đóng vai trò như vùng hấp thụ biến dạng, giúp chai co giãn linh hoạt hơn và hạn chế hiện tượng bị móp khi nhiệt độ môi trường thay đổi.

5. Mỗi kiểu gân đều được tính toán bằng mô phỏng

Ngày nay, trước khi một mẫu chai được đưa vào sản xuất, các kỹ sư thường sử dụng phần mềm mô phỏng để tính toán khả năng chịu lực, độ cứng và lượng nhựa tối ưu. Chỉ cần thay đổi vị trí hoặc độ sâu của một đường gân cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của toàn bộ chai. Vì vậy, những đường nổi tưởng chừng rất đơn giản thực chất là kết quả của hàng chục lần thử nghiệm và tối ưu thiết kế.