Quạt điện là món đồ hầu như nhà nào cũng có nên chắc rằng mọi người dễ dàng nhận ra, dù là quạt bàn hay quạt trần thì số cánh vẫn thường là lẻ. Chúng ta thường thấy chúng có 3 cánh, 5 cánh (ít gặp hơn) thay vì 4 cánh. Chắc hẳn không phải vô duyên vô cớ mà quạt điện được thiết kế như vậy.

Vì sao cánh quạt thường là số lẻ mà không phải là số chẵn?

Hầu hết các loại quạt điện đều được sản xuất theo nguyên tắc khí động lực nhằm đạt được các điều kiện như: Lực cản của không khí thấp nhất, lực nâng của các luồng khí cao nhất khi di chuyển với vận tốc cao… Khi hoạt động, các cánh quạt sẽ đẩy luồng không khí theo một hướng nhất định, tạo ra cảm giác mát cho căn phòng.

Vậy vì sao cánh quạt thường là số lẻ mà không phải số chẵn? Theo Sohu , nguyên nhân là do vấn đề cân bằng động của các cánh khi quạt hoạt động. Nếu quạt có số cánh chẵn, các cánh của chúng sẽ đối xứng với nhau trên một đường thẳng và khi quay, các dao động của chúng sẽ được truyền sang cho nhau ở phía đối xứng, gây ra hiện tượng cộng hưởng.

Vì sao cánh quạt thường là số lẻ mà không phải là số chẵn? (Ảnh: Hawonkoo)

Các cánh quạt chịu sự cộng hưởng trong thời gian dài sẽ khiến vật liệu làm cánh bị "mỏi". Trong khoa học vật liệu, hiện tượng mỏi được giải thích là sự suy yếu của vật liệu do tác dụng của tải trọng dao động, dẫn đến hư hỏng cấu trúc của vật liệu và cuối cùng là hỏng hóc thiết bị. Do đó, sau thời gian dài sử dụng, quạt sẽ bị gãy cánh bất ngờ trong quá trình hoạt động và bị mòn ổ trục.

Khi số lượng cánh quạt là số lẻ, mặc dù rung động sinh ra cũng sẽ được truyền sang các cánh quạt khác nhưng các hướng rung động lại khác nhau và điều này làm giảm vấn đề cộng hưởng.

Ngoài ra khi cánh quạt quay càng nhanh thì độ cân bằng càng quan trọng. Chính vì vậy, các nhà sản xuất chế tạo ra các loại quạt với số cánh lẻ để đảm bảo độ cân bằng và ổn định của cánh quạt ngay cả khi quay nhanh, giúp giảm tiếng ồn và hiện tượng tự giật một cách hiệu quả.

Hơn nữa, số cánh quạt lẻ có thể mang lại nhiều lợi thế về hiệu suất hơn so với số chẵn, việc các cánh quạt có số chẵn được bố trí đối xứng sẽ gây khó khăn cho việc điều chỉnh độ cân bằng của chính quạt. Đó là một trong các lý do vì sao cánh quạt thường là số lẻ mà không phải là số chẵn.

Sự khác nhau giữa quạt 3 cánh và 5 cánh

Quạt 3 cánh được các chuyên gia đánh giá là tiết kiệm điện hơn quạt 5 và 7 cánh. (Ảnh: Moonlight.vn)

Trên thị trường hiện nay, loại quạt 3 cánh phổ biến nhất. Nó đảm bảo lượng gió sinh ra đủ mát, độ ồn thấp so với quạt 2 cánh và tiết kiệm vật liệu sản xuất hơn so với quạt 5 cánh. Những chiếc quạt 4 cánh trở nên có hiệu suất giảm xuống do ma sát với không khí tăng lên, gây tốn điện hơn, ngoài ra số cánh tăng còn gây tốn thêm vật liệu sản xuất.

Vậy quạt 5 cánh gây tốn kém hơn thì có mát hơn quạt 3 cánh? Quạt nhiều cánh sẽ có khả năng tạo ra mức gió lớn hơn, từ đó giúp tăng hiệu quả làm mát, tuy nhiên khả năng làm mát của quạt cũng phụ thuộc nhiều vào độ nghiêng của cánh và động cơ; cánh quạt có độ nghiêng lớn sẽ tạo ra lực đẩy lớn và cho khả năng làm mát cao hơn. Thế nên bạn chỉ cần mua loại 3 cánh có độ nghiêng lớn và đủ mát và tiết kiệm.

Ưu thế của các loại quạt từ 4 cánh trở lên là nếu sử dụng kết hợp với điều hòa, nó sẽ giúp hơi lạnh phân tán rộng và đều hơn cho cả căn phòng. Nhiều người cũng thích mua các loại quạt trần 5 cánh vì ưu tiên mục đích trang trí và phân tán đều không khí lạnh từ điều hòa.