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Vì sao các loài vật trên Trái đất đang ngày càng bé lại?

Chi Chi
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Gấu trắng, bướm đêm, linh miêu và cả cừu đều đang nhỏ đi.

Có một sự thật mà nhiều người không để ý, đó là thế hệ động vật ngày nay trên Trái đất đang có kích cỡ nhỏ hơn trước, từ gấu trắng cho đến linh miêu. Nguyên nhân đến từ biến đổi khí hậu và sự tác động của con người.

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Nhiệt độ tăng lên khiến nhiều loài vật nhỏ lại để thích nghi. Theo nghiên cứu của Abigail D'Ambrosia, chuyên gia tại Đại học New Hampshire, hành tinh từng trải qua thời kỳ siêu nhiệt với nhiệt độ tăng từ 5 đến 7 độ C, khiến một số loài vật co rút kích cỡ tới 30% qua thời gian. Giả thuyết này được các chuyên gia xác nhận rằng Trái đất nóng lên làm cơ thể động vật bé lại để giúp giải nhiệt nhanh hơn.

Trong một nghiên cứu khác tại Đại học Cape Town ở Nam Phi, các chuyên gia thu thập chứng cứ cho thấy biến đổi khí hậu khiến kích cỡ loài chim chìa vôi trên núi co lại trong giai đoạn 23 năm từ năm 1976 đến năm 1999. Khi nhiệt độ tăng thêm 17 độ C, chúng trở nên nhẹ hơn để phù hợp với sự thay đổi của môi trường.

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Các loài động vật nhỏ đi theo thời gian tiến hoá

Gấu trắng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề trong nghiên cứu của Giáo sư Cino Pertodi từ Đại học Aarhus khi theo dõi hộp sọ của 282 con gấu trắng trong hai giai đoạn và nhận ra chúng ngày càng nhỏ lại. Đáng chú ý là biến đổi khí hậu chỉ là một phần của vấn đề, bên cạnh ô nhiễm gia tăng, băng tan và việc gấu trắng phải nỗ lực nhiều hơn để kiếm thức ăn, khiến chúng không thể tăng trưởng thêm kích cỡ.

Các loài vật khác cũng nhỏ đi ngay trước mắt chúng ta. Nghiên cứu với 500 hộp sọ linh miêu Canada xác nhận kích cỡ của chúng giảm đi đáng kể trong 50 năm qua do ít thức ăn hơn hoặc khí hậu ấm áp hơn. Loài cừu Scotland cũng nhỏ hơn theo quan sát của nghiên cứu này, trong khi các loài bướm đêm hay ngài cũng giảm kích cỡ đáng kể với đôi cánh ngắn hơn trước.

Đa số các nghiên cứu đều kết luận rằng việc các loài vật giảm kích cỡ là để đối phó với biến đổi khí hậu và sự can thiệp của con người. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, hiện tượng này sẽ còn gia tăng thêm 25% trong thập kỷ tới.

Nguồn: Bright Side

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Tags

Trái đất

biến đổi khí hậu

Gấu trắng

Linh miêu

bướm đêm

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