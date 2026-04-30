Vì sao Ấn Độ vẫn thận trọng trong đàm phán về chiến đấu cơ Su-57 Nga?

Hoàng Vân |

Ấn Độ tiếp tục giữ lập trường thận trọng đối với đề xuất của Nga về việc cùng sản xuất tới 100 máy bay chiến đấu Su-57 tại Ấn Độ.

Ấn Độ thận trọng với đề xuất sản xuất máy bay Su - 57 của Nga - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga.

Theo Defense Security Asia, Ấn Độ tiếp tục đánh giá Su-57 là một chương trình còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, liên quan đến hiệu quả chiến đấu thực tế và mức độ chuyển giao công nghệ.

Do đó, những nỗ lực tích cực của Nga nhằm thúc đẩy việc cùng sản xuất 100 máy bay chiến đấu Su-57 tại Ấn Độ đã nhận được phản hồi thận trọng và có chừng mực từ phía Ấn Độ.

Nga đề xuất lắp ráp máy bay tại các cơ sở của Hindustan Aeronautics Limited ở Nashik, kèm theo việc chuyển giao công nghệ đáng kể.

Tuy nhiên, Ấn Độ chưa sẵn sàng cam kết sản xuất hàng loạt mà hiện chỉ đang xem xét mua số lượng hạn chế, để giải quyết một phần tình trạng thiếu phi đội chiến đấu của Không quân.

Đề xuất này của Nga là một bước ngoặt đáng kể so với dự án FGFA - chương trình hợp tác giữa Nga và Ấn Độ nhằm phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ 5 dựa trên Sukhoi Su-57.

Ấn Độ đã từ bỏ dự án FGFA vào năm 2018 chủ yếu do chi phí cao, thiếu khả năng tiếp cận các công nghệ chủ chốt và những lo ngại về tính trưởng thành của nền tảng này.

Đồng thời, Ấn Độ đang tích cực phát triển chương trình máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas và chương trình AMCA - dự án phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 nội địa của nước này nhằm nâng cao năng lực không quân.

Ấn Độ cũng được cho là đang tìm hiểu các lựa chọn nước ngoài khác.

Cách tiếp cận này của Ấn Độ cho thấy Su-57 của Nga được xem không phải là ưu tiên duy nhất, mà chỉ là một trong số nhiều yếu tố khả thi trong chiến lược hiện đại hóa phi đội không quân nước này.

Theo Avia-pro
