Vì sao ACB không đạt chỉ tiêu lợi nhuận? Chủ tịch Trần Hùng Huy lên tiếng

Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy trả lời các câu hỏi của cổ đông. Ảnh: ACB

Hôm nay (9/4), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Theo tài liệu trình cổ đông cho thấy, trong năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng ACB đạt 1,03 triệu tỉ đồng, tăng 18,7% so với năm 2024 và vượt 4,2% kế hoạch. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 689.000 tỷ đồng, tăng 18,6%; đồng thời huy động vốn đạt hơn 718.000 tỷ đồng, tăng 12,4%. Thế nhưng, lợi nhuận trước thuế của ACB chỉ đạt 19.500 tỷ đồng, tức là hoàn thành 85% kế hoạch đề ra.

Ngân hàng ACB xác định năm 2026 là năm tiếp tục tăng tốc để thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 – 2030, với mục tiêu trở thành Tập đoàn tài chính hiệu quả. Ngân hàng này dự kiến tổng tài sản tăng trưởng 16%, dư nợ tín dụng tăng 16%, huy động vốn tăng 16%; lợi nhuận trước thuế ở mức 22.338 tỷ đồng, tức là tăng 14% so với năm 2025.

Vì sao ngân hàng ACB không đạt chỉ tiêu lợi nhuận?

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2026 của ACB. Ảnh: ACB

Đáng chú ý, tại ĐHĐCĐ, một cổ đông ACB chất vấn, đây là năm đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây, ACB không hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Về vấn đề này, Chủ tịch Trần Hùng Huy cho rằng, phần lớn thời gian năm 2025, hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn đi đúng hướng và hoàn toàn có đà để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận. Nhưng khi đi sâu vào phân tích cấu trúc nền kinh tế năm 2025 và lập dự phóng cho năm 2026, ban lãnh đạo ACB nhận thấy những dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn. Theo đó, thị trường bất động sản trong năm 2025 đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng khá nóng, kéo theo dòng tín dụng đổ vào lĩnh vực này gia tăng.

Do đó, ban lãnh đạo ACB đã ưu tiên mục tiêu phát triển bền vững lâu dài. Cụ thể, vào những tháng cuối của quý IV/2025, ngân hàng đã chủ động lựa chọn chiến lược gia tăng trích lập dự phòng rủi ro. Theo Chủ tịch ACB, việc tăng trích lập dự phòng đã làm giảm lợi nhuận năm 2025, nhưng tạo ra bước đệm tài chính vững chắc.

Đồng thời, quyết định này giúp ACB bước sang năm 2026 mà không bị phân tán nguồn lực để xử lý các vấn đề tồn đọng, qua đó tập trung đẩy mạnh kinh doanh và phát triển bền vững trong giai đoạn 2026 – 2027.

Người đứng đầu Ngân hàng ACB cho hay, trên thực tế, diễn biến trong những tuần đầu tiên của năm 2026 đã minh chứng cho tính đúng đắn của chiến lược này. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có những động thái điều hành thận trọng, siết chặt quản lý và điều chỉnh lại hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh đó, tại ĐHĐCĐ năm nay, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc cho biết, về kết quả kinh doanh quý I/2026 của ACB, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức nhưng ngân hàng vẫn duy trì được kết quả tích cực. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 5.400 tỷ đồng, tăng trưởng 17%. Với kết quả này, ngân hàng ACB đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 22.338 tỷ đồng.

Ông Từ Tiến Phát cho biết thêm, các xung đột quân sự gần đây rõ ràng có ảnh hưởng đến hoạt động của ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và ACB nói riêng. Điều này là chắc chắn. Nhưng theo đánh giá của ban lãnh đạo ACB, mức độ ảnh hưởng là gián tiếp và không mang tính trọng yếu đến các trụ cột kinh doanh của ACB.

Theo đó, ban lãnh đạo nhận diện 3 yếu tố tác động chính (bao gồm lạm phát, tỷ giá và lãi suất). Trong đó, về lạm phát, năm nay, mục tiêu kiểm soát lạm phát được đặt ra ở mức khoảng 4,5%. Theo Tổng giám đốc ACB, các xung đột hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến giá xăng dầu mà còn lan tỏa đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp và chi phí sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, ban lãnh đạo ACB cho rằng việc kiểm soát lạm phát quanh mức 4,5% vẫn là khả thi.

Tại ĐHĐCĐ, ACB dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 20% (bao gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt), với tổng số tiền 10.273 tỷ đồng. Sau khi chia, dự kiến ACB còn 14.924 tỷ đồng lợi nhuận còn lại. Ngân hàng này dự kiến phát hành thêm 667,77 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 13%.

Như vậy, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, vốn điều lệ tối đa dự kiến tăng thêm là 6.677 tỷ đồng. ACB sẽ thực hiện chi trả cổ tức vào cuối quý II năm nay. Trong đó, cổ tức tiền mặt dự kiến chi trả vào khoảng cuối tháng 5 - đầu tháng 6; cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện sau đó khoảng 1 - 2 tuần (khoảng giữa tháng 6).