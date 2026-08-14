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Vì câu nói của chồng, người phụ nữ bỏ dép cùng mảnh giấy ghi 'nhờ vớt xác 2 mẹ con' trên cầu

Hương Trà (T/H)
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Tối 13/8, người dân phát hiện trên cầu Phong Hồ (phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) một đôi dép kèm tờ giấy ghi số điện thoại, nhờ mọi người gọi cho chồng "đến vớt xác".

Theo đó vào tối ngày 13/8, mạng xã hội xôn xao trước thông tin người dân phát hiện một đôi dép cùng mảnh giấy nhờ "vớt xác 2 mẹ con" trên cầu Phong Hồ (phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng). Số đông không khỏi lo lắng và cập nhật liên tục thông tin, diễn biến từ hiện trường. Người dân điện báo cho cơ quan chức năng, đồng thời đăng thông tin lên mạng nhờ chia sẻ đến gia đình.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Bàn Đông đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh, liên lạc với gia đình. Người dân địa phương cũng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân ở dưới cầu.

Vì câu nói của chồng, người phụ nữ bỏ dép cùng mảnh giấy ghi 'nhờ vớt xác 2 mẹ con' trên cầu - Ảnh 1.

Nội dung lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Sáng 14/8, thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) xác nhận vụ việc trên. Ông Vỹ cho biết đến khoảng 22h30 tối 13/8, chính quyền địa phương và gia đình đã liên lạc được với người phụ nữ có tên ghi trong tờ giấy. Người này cho biết vì giận chồng nên làm như vậy để "dọa". Sau khi để lại dép và giấy trên cầu, chị này bế con đi chơi.

Khi nhận được tin người phụ nữ cùng đứa trẻ an toàn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn trong gia đình mà người phụ nữ đã gây phiền phức cho cả chính quyền và người dân địa phương, khiến dư luận lo lắng là việc làm rất đáng phê phán. Công an phường cho hay sẽ mời người phụ nữ lên nhắc nhở, răn đe, để tránh tái diễn những tình huống tương tự.

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