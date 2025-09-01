Trải qua hàng ngàn năm, Tử Cấm Thành - công trình kiến trúc cổ bằng gỗ vĩ đại và được bảo tồn tốt nhất thế giới - vẫn luôn là một đề tài thu hút không ngừng sự khám phá của các nhà sử học, khoa học và hậu thế. Nằm uy nghi ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, cung điện hoàng gia này của triều đại nhà Minh và nhà Thanh không chỉ là một biểu tượng quyền lực mà còn ẩn chứa vô số bí mật kiến trúc độc đáo, thể hiện trí tuệ và sự cẩn trọng phi thường của người xưa.

Theo thống kê, Tử Cấm Thành có diện tích rộng lớn tới 720.000 mét vuông, với diện tích xây dựng khoảng 150.000 mét vuông. Công trình này bao gồm hơn 70 cung điện lớn nhỏ, cùng với 8.707 phòng, một con số đáng kinh ngạc cho thấy quy mô đồ sộ của nó. Tử Cấm Thành dài 961 mét từ bắc xuống nam và rộng 753 mét từ đông sang tây, được bao quanh bởi bức tường thành cao 10 mét và một hào nước rộng 52 mét, tạo nên một pháo đài bất khả xâm phạm.

Bí mật 600 năm dưới nền điện Thái Hòa

Trong một lần trùng tu, một trong những bí mật lớn nhất của Tử Cấm Thành đã được hé lộ, một bí mật đã bị chôn vùi suốt 600 năm. Câu chuyện bắt đầu khi một công nhân phát hiện những vết nứt trên nền gạch lát trước cửa điện Thái Hòa, một trong ba điện lớn và quan trọng nhất của Tử Cấm Thành. Đội ngũ chuyên gia và công nhân lành nghề nhanh chóng được triệu tập để sửa chữa, nhằm ngăn chặn các vết nứt lan rộng.

Khi họ bắt đầu dỡ bỏ lớp gạch vỡ, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bên dưới lớp gạch đó, họ phát hiện một lớp gạch khác giống hệt, được lát vô cùng cẩn thận. Càng đào sâu, sự kinh ngạc càng tăng lên khi họ cứ tiếp tục tìm thấy các lớp gạch tương tự, chồng lên nhau đều tăm tắp. Cuối cùng, tổng cộng 15 lớp gạch đã được tìm thấy dưới nền điện Thái Hòa. Dù không có bất kỳ mật thất hay kho báu nào được giấu bên dưới, phát hiện này vẫn khiến các chuyên gia sửng sốt. Vậy, tại sao người xưa lại phải xây dựng một nền móng kiên cố và phức tạp đến vậy?

Sau khi tìm kiếm và đối chiếu với các sử liệu, mục đích của việc xây 15 lớp gạch kiên cố này đã được làm sáng tỏ. Tử Cấm Thành là nơi sinh sống và làm việc của rất nhiều đời vua chúa, do đó, an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Điện Thái Hòa, vốn là nơi diễn ra các nghi lễ hoàng gia trọng đại như lễ đăng cơ, yến tiệc, và đại hôn, lại càng phải được bảo vệ tuyệt đối. Để đảm bảo an ninh cho bậc đế vương, những người thợ xây đã biến điện Thái Hòa thành một pháo đài "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Ngoài việc được lính gác canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, chính bản thân công trình cũng phải tự trở thành một lá chắn kiên cố. Lớp nền 15 tầng gạch được xây dựng để ngăn chặn bất kỳ kẻ thích khách nào có ý định đào đất để đột nhập từ bên dưới lòng đất. Đây là một biện pháp phòng thủ cực kỳ thông minh và cẩn trọng, thể hiện sự lo xa của những người xây dựng.

Nghệ thuật chế tác thủ công đỉnh cao

Bí mật chưa dừng lại ở đó. Khi nghiên cứu kỹ lưỡng các viên gạch lát nền, các chuyên gia còn kinh ngạc hơn nữa trước sự tinh xảo trong thiết kế và chế tác của chúng. Hóa ra, để làm ra mỗi viên gạch này, người thợ phải mất tới 720 ngày "khổ luyện" với quy trình thủ công tỉ mỉ. Mỗi viên gạch không chỉ có đường nét tinh xảo, chắc chắn mà còn có khả năng đặc biệt: điều hòa thời tiết. Chúng giúp nền điện mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, mang lại sự thoải mái tối đa cho các vị vua.

Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết này cho thấy các bậc đế vương không chỉ đòi hỏi sự an toàn tuyệt đối mà còn cả một không gian sống dễ chịu. Nếu không có những vết nứt sau hơn 600 năm bị mài mòn và bào mòn của thời gian, có lẽ bí mật kiến trúc độc đáo này của Tử Cấm Thành vẫn sẽ mãi mãi nằm yên dưới lòng đất. Khám phá này không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về sự tài hoa của những người thợ thủ công xưa, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và sự cẩn trọng tuyệt đối của các triều đại phong kiến Trung Quốc trong việc bảo vệ vương quyền.

Nguồn: Sohu