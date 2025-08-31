Lưu Bị bỏ lỡ một kỳ tài sánh ngang Gia Cát Lượng: Có người này, ông dễ dàng đánh bại Tôn Quyền, Tào Tháo

Những nhân sĩ tài giỏi mà Lưu Bị đã bỏ lỡ

Cuộc đời Lưu Bị tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng bỏ lỡ không ít nhân sĩ tài giỏi. Điển Vi là một ví dụ. Tào Tháo rất coi trọng Điển Vi, nhiều lần phái ông trấn giữ phương Bắc, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Dù là chinh phạt Ô Hoàn, đánh bại Cốt Tiến và vô số kẻ thù, ông đều thể hiện tài năng quân sự và lòng trung thành của mình.

Từ Thứ có mối quan hệ thân thiết với Gia Cát Lượng, trí tuệ hơn người, nhưng vì mẹ bị Tào Tháo khống chế nên ông buộc phải đầu quân cho Tào Ngụy, cuối cùng giữ chức Ngự sử trung thừa.

Thái Sử Từ từng là mãnh tướng của Đông Ngô, danh tiếng lẫy lừng. Tuy nhiên, trước khi đến Giang Đông, ông đã có mối quan hệ sâu sắc với Lưu Bị. Chỉ vì đã có giao ước trước đó, ông mới chọn theo Tôn Ngô. Trương Nhiệm là mãnh tướng mà Lưu Bị gặp khi đánh Ích Châu, tài năng quân sự xuất chúng, lại là người trung thành. Lưu Bị vốn có ý giữ lại nhưng cuối cùng không thể, thật đáng tiếc.

Kỳ tài cái thế mà Lưu Bị bỏ lỡ

Mặc dù bỏ lỡ những nhân tài này, sự nghiệp của Lưu Bị vẫn không ngừng phát triển, nhiều bước ngoặt thời cuộc cũng được hiện thực hóa nhờ sự giúp đỡ của các tướng sĩ và mưu sĩ bên cạnh ông.

Tiếc nuối lớn nhất của ông chính là một kỳ tài cái thế, một thần đồng mà ngay cả Tào Tháo cũng phải ngưỡng mộ. Nếu Lưu Bị biết tận dụng tài năng này, ông không chỉ có thể đánh bại Tào Ngụy mà còn thống nhất đất nước và thôn tính Đông Ngô.

Người này là ai? Vị kỳ tài đó là Hoàng Quyền.

Nhiều người thắc mắc, tại sao Lưu Bị tuy có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều là những mãnh tướng thiện chiến nhưng vẫn chưa thể làm nên nghiệp lớn? Trước khi Gia Cát Lượng xuất hiện, quân đội của Lưu Bị tuy tinh nhuệ nhưng ít, lại thiếu kế hoạch chiến lược rõ ràng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông không thể mở rộng thế lực.

Quan Vũ, Trương Phi tuy có sức chiến đấu nhưng không giỏi hoạch định chiến lược, còn Lưu Bị tuy dũng cảm nhưng kinh nghiệm chiến trường không thể sánh bằng các mãnh tướng này. Đặc biệt trong các trận chiến quy mô lớn, sự chênh lệch này càng rõ ràng.

Mãi đến khi Gia Cát Lượng xuất hiện, Lưu Bị mới có phương hướng rõ ràng: chiếm Kinh Châu, rồi lấy Ích Châu, cuối cùng lấy đó làm căn cứ, Bắc phạt Tào Ngụy, tranh giành thiên hạ.

Tuy nhiên, những gì Gia Cát Lượng đưa ra chủ yếu là hoạch định chiến lược vĩ mô, còn trong việc thực thi chiến thuật cụ thể, Lưu Bị vẫn thiếu một mưu sĩ có thể chỉ huy đại chiến. May mắn thay, trong quá trình tấn công Ích Châu, ông đã nhận được sự giúp đỡ của các mưu sĩ hàng đầu như Bàng Thống và Pháp Chính. Nhưng Bàng Thống mất sớm, Pháp Chính cũng tử trận khiến Lưu Bị mất đi những cố vấn quý giá nhất vào thời khắc quan trọng.

Nếu Bàng Thống và Pháp Chính có thể bù đắp những thiếu sót về chiến lược của Lưu Bị, thì Hoàng Quyền chính là mưu sĩ hàng đầu bù đắp ở cấp độ chiến thuật.

Hoàng Quyền vốn là nhân vật quan trọng dưới trướng Lưu Chương. Sau khi Lưu Bị đánh bại Lưu Chương, Hoàng Quyền chủ động đầu quân cho Lưu Bị và đề xuất kiến nghị tấn công Hán Trung. Hoàng Quyền không chỉ có kinh nghiệm quân sự phong phú mà còn rất am hiểu cách điều động binh lực và vận dụng mưu lược. Kế sách của ông đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong trận chiến Hán Trung, sánh ngang với Pháp Chính.

Tuy nhiên, Lưu Bị đã không nhận ra giá trị của Hoàng Quyền. Mặc dù Hoàng Quyền từng đề nghị Lưu Bị để mình chỉ huy cuộc tấn công chính trong chiến dịch phạt Ngô, Lưu Bị lại không nghe theo lời khuyên của ông, mà phái Hoàng Quyền đi phòng bị Tào Ngụy, bỏ lỡ thời cơ thích hợp nhất. Quyết định này cuối cùng đã dẫn đến thất bại thảm hại của Lưu Bị trong trận Di Lăng, khiến cục diện của Thục Hán một thời rơi vào suy thoái.

Hoàng Quyền tuy trí dũng song toàn nhưng dưới trướng Lưu Bị lại không thể phát huy hết tác dụng, ngược lại chọn đầu hàng Tào Ngụy. Sai lầm nghiêm trọng của Lưu Bị cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sử Thục Hán sau này. Nếu Hoàng Quyền được trọng dụng tốt hơn, cục diện Thục Hán chắc chắn sẽ rất khác.

Cuộc đời Lưu Bị tuy bỏ lỡ không ít nhân tài nhưng đáng tiếc nhất vẫn là kỳ tài Hoàng Quyền. Nếu Lưu Bị có thể nhìn thấu giá trị của Hoàng Quyền, để ông cùng Gia Cát Lượng kết hợp, Thục Hán chưa chắc đã rơi vào khốn cảnh sau trận Di Lăng. Sự hỗ trợ của Hoàng Quyền và Gia Cát Lượng không chỉ giúp Lưu Bị thôn tính Đông Ngô mà còn có thể thách thức Tào Ngụy, thực hiện đại nghiệp thống nhất tam quốc.

