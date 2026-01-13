Hình ảnh phác thảo mô tả ông Maduro tại phiên tòa ở New York (Ảnh: AFP)

Theo Đài truyền hình nhà nước Venezuela (VTV) công bố ngày 10/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết Qatar đã hỗ trợ Venezuela thu thập được những bằng chứng ban đầu xác nhận Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores vẫn còn sống sau chiến dịch quân sự của Mỹ hôm 3/1.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ở thủ đô Caracas, bà Delcy Rodríguez nhấn mạnh và bày tỏ cảm ơn Quốc vương Qatar cùng Chính phủ nước này đã hỗ trợ trong "thời khắc đen tối nhất", giúp Venezuela có được "bằng chứng đầu tiên về sự sống của Tổng thống và Đệ nhất phu nhân". Theo bà Rodríguez, Doha đã tạo điều kiện mở ra một kênh liên lạc và đối thoại giữa Venezuela và Mỹ, đồng thời hỗ trợ xây dựng chương trình làm việc vì lợi ích của cả hai bên trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez trong cuộc họp tại Caracas hôm 4/1/2026 (Ảnh: AFP)

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed al-Ansari, cho biết nước này sẵn sàng tham gia mọi nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình tức thời cho Venezuela, đồng thời kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự khiến hàng trăm người thương vong.

Rạng sáng ngày 3/1 (giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Maduro tại Caracas trong bối cảnh các máy bay chiến đấu Mỹ không kích nhiều cơ sở quân sự then chốt của Venezuela. Trưa ngày 3/1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố các lực lượng Mỹ đã bắt giữ ông Maduro trong một chiến dịch quy mô lớn. Theo các nguồn tin Mỹ, chiến dịch này do đơn vị tinh nhuệ Delta Force thực hiện.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ áp giải vợ chồng ông Maduro đến tòa án tại New York, ngày 5/1/2025 (Ảnh: CNP/Shutterstock)

Sau đó hôm 5/1, ông Maduro đã xuất hiện tại một tòa án liên bang ở New York, tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc của phía Mỹ và khẳng định mình bị "bắt cóc". Ông cũng tự nhận là "tù binh chiến tranh", đồng thời nhấn mạnh vẫn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Giới chức Venezuela cho rằng việc Mỹ bắt giữ ông Maduro mang động cơ chính trị và liên quan tới lợi ích dầu mỏ của Washington tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong bối cảnh đó, vai trò trung gian của Qatar được Caracas đánh giá là yếu tố quan trọng, góp phần mở ra khả năng đối thoại và giảm căng thẳng, giữa lúc tình hình Venezuela tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.