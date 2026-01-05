Căn cứ đầu não Venezuela bị Mỹ tấn công: Ảnh vệ tinh lộ thiệt hại nghiêm trọng

Những hình ảnh mới này được chụp vào ngày 3.1.2026 bởi Công ty tình báo không gian Vantor (Mỹ) và được tờ Business Insider (BI) thu thập, cho thấy thiệt hại xung quanh khu phức hợp quân sự tại Fuerte Tiuna ở phía nam thủ đô Caracas, Venezuela.

Theo BI, Fuerte Tiuna là một cơ sở quân sự quan trọng ở Venezuela. Nơi đây có Bộ Quốc phòng và các bộ chỉ huy chính, là nơi ở của các quan chức và còn có các cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng khác của Venezuela.

Đây là mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của Mỹ.

Những hình ảnh mới cho thấy thiệt hại đáng kể đối với các nhà kho và thiết bị quân sự tại khu phức hợp Fuerte Tiuna , bao gồm một số phương tiện, cũng như các tòa nhà an ninh bị phá hủy gần một cổng vào khu phức hợp.

Các công trình và trang thiết bị quân sự được chụp vào ngày 22.12.2025. Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Hậu quả sau các cuộc tấn công của Mỹ được chụp vào ngày 3.1.2026. Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vào sáng 3.1 rằng Mỹ đã thực hiện một cuộc đột kích phức tạp để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ông này ra khỏi Venezuela để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy tại tòa án ở New York.

Chiến dịch táo bạo này của Mỹ bắt đầu vào tối muộn ngày 2.1 và tiếp tục đến rạng sáng ngày hôm sau (giờ địa phương), với sự tham gia của máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, máy bay ném bom và máy bay không người lái, tấn công hệ thống phòng không của Venezuela để mở đường cho đội bắt giữ tìm kiếm Tổng thống Maduro.

Chính phủ Venezuela cho biết lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các khu vực quân sự và dân sự, đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy trực thăng bay trên bầu trời Caracas, với những vụ nổ lớn và cột khói bốc lên trong thành phố.

Cận cảnh khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna được chụp vào ngày 22.12.2025. Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Các khu nhà bị phá hủy được chụp vào ngày 3.1.2026. Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - nói với các phóng viên ở Florida rằng đội bắt giữ, bao gồm các sĩ quan thực thi pháp luật của Mỹ, đã đột nhập vào khu phức hợp kiên cố nơi Tổng thống Venezuela Maduro đang trú ngụ dưới hỏa lực dữ dội và bắt giữ hai vợ chồng ông Maduro.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ, một số quân nhân Mỹ bị thương và một chiếc trực thăng đã bị trúng đạn trong cuộc đột kích. Tuy nhiên, ông Trump nói không ai thiệt mạng, và Mỹ không mất bất kỳ khí tài nào. Tổng thống Venezuela Maduro đã được đưa đến tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima của Hải quân Mỹ trước khi được chuyển đến New York.

Theo BI, chiến dịch quân sự này của Mỹ — được đặt tên là "Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối" — diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa Washington và Caracas, cũng như hàng chục cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương.

Các tòa nhà và thiết bị được chụp vào ngày 22.12.2025. Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích trên diện rộng ở thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Trước chiến dịch này, Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự đông đảo xung quanh vùng biển Caribe, và Tổng thông Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ truy đuổi các mục tiêu ở Venezuela.

Tướng Caine cho biết chiến dịch táo bạo này đã được lên kế hoạch trước nhiều tháng và diễn tập tỉ mỉ. Điều đó bao gồm việc xây dựng một bản sao khu nhà của Tổng thống Venezuela.

BI nhận định, cuộc đột kích hôm 3.1 đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong chiến dịch gây áp lực lên Venezuela của chính quyền Tổng thống Trump, trong đó Mỹ cũng đã bắt giữ các tàu chở dầu liên quan đến Venezuela, đồng thời áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhắm vào các tàu bị trừng phạt.

Các cuộc tấn công này làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của chính quyền tại Venezuela. Tổng thông Trump nói rằng Mỹ sẽ "điều hành đất nước" cho đến khi có thể đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực an toàn tại Venezuela, mặc dù chưa rõ Washington sẽ làm điều đó như thế nào.

Ông Trump cũng khuyến khích các công ty dầu mỏ Mỹ tham gia vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Một tòa nhà an ninh tại khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna được chụp vào ngày 22.12.2025. Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Tòa nhà bị phá hủy được chụp vào ngày 3.1.2026. Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Theo BI, các nhà lãnh đạo thế giới đã phản ứng mạnh mẽ với chiến dịch này của Mỹ, trong đó bao gồm một số lãnh đạo từ các quốc gia gần Venezuela đã chỉ trích hành động này. Một số nhà lập pháp của đảng Dân chủ Mỹ cũng chỉ trích chiến dịch này. Trong khi đó, nhiều đảng viên Cộng hòa lại lên tiếng ủng hộ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio giải thích với các phóng viên ở Florida hôm 3.1 rằng chính quyền Tổng thống Trump đã không thông báo cho Quốc hội Mỹ trước khi tiến hành chiến dịch và chỉ thông báo cho các thành viên quốc hội sau đó. Tổng thống Trump đã bảo vệ quyết định này.