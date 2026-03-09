Venezuela sắp ‘phát tài’, không phải nhờ dầu thô

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 300 tỷ thùng. Tuy nhiên, nhiều năm thiếu đầu tư và quản lý yếu kém đã dẫn đến sản lượng giảm đáng kể. Sự can thiệp gần đây của Hoa Kỳ vào quốc gia Nam Mỹ này đã thu hút sự quan tâm mới của các nhà đầu tư vào thị trường năng lượng của Venezuela.

Trong khi trọng tâm là tiềm năng của Venezuela như một cường quốc dầu mỏ, các chuyên gia tin rằng thành công nhanh chóng hơn có thể đến từ việc khai thác các mỏ khí đốt.

Ngày 13/2, Nhà Trắng đã công bố một thông cáo báo chí nêu rõ: “Chính quyền Tổng thống Trump đang nhanh chóng thực hiện tầm nhìn của ông về việc mở cửa trở lại và phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela vì lợi ích chung của người dân Mỹ và Venezuela. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã cấp một số giấy phép chung với tốc độ kỷ lục cho các công ty dầu khí để thực hiện các khoản đầu tư chưa từng có vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela.”

Trong khi thế giới đang dõi theo nguồn dầu mỏ chưa được khai thác của Venezuela, một số người tin rằng có thể có tiềm năng lớn hơn trong trung hạn ở việc khai thác trữ lượng khí đốt tự nhiên của nước này.

Phần lớn khí đốt của Venezuela nằm sâu dưới đáy biển. Mặc dù các mỏ khí đốt này được phát hiện lần đầu tiên cách đây vài thập kỷ, ngoài khơi bờ biển phía đông của đất nước, dọc theo biên giới với Trinidad và Tobago, chính phủ Venezuela đã bỏ mặc chúng phần lớn không được khai thác khi tập trung vào sản xuất dầu mỏ.

Một số tập đoàn dầu khí lớn, như Shell, trước đây đã tiếp cận Venezuela để tìm kiếm cổ phần trong ngành kinh doanh khí đốt của nước này. Trong nhiều năm, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với chính phủ Venezuela và công ty dầu khí quốc doanh Petróleos de Venezuela đã hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp khí đốt. Ngoài ra, việc phát triển ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên sẽ đòi hỏi sự hợp tác với nước láng giềng Trinidad và Tobago.

Trinidad và Tobago đã có cơ sở hạ tầng cần thiết để vận chuyển nhiên liệu vào bờ và xuất khẩu, điều mà Venezuela chưa có. Nếu hai nước thiết lập quan hệ đối tác năng lượng, cơ sở hạ tầng hiện có của Trinidad có thể giúp Venezuela phát triển ngành công nghiệp khí đốt nhanh hơn.

Tuy nhiên, hai quốc gia này, vốn khác biệt về ngôn ngữ (tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh), đã có mối quan hệ căng thẳng trong những năm gần đây. Trinidad và Tobago nhìn chung đứng về phía Hoa Kỳ trong vấn đề chính quyền Maduro và quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela.

Mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất của Venezuela là mỏ dầu khổng lồ Dragon, cũng là mỏ tiến gần nhất đến việc khai thác được ngay. Chính phủ Venezuela trước đây đã tiến hành các hoạt động thăm dò tại mỏ này nhưng không thể khai thác được khí đốt do thiếu kinh phí để tiếp tục thăm dò. Những nỗ lực này càng bị cản trở bởi vụ chìm giàn khoan thăm dò năm 2010.

Năm 2023, chính phủ Venezuela đã đạt được thỏa thuận với Shell, cho phép công ty nước ngoài này thăm dò mỏ Dragon. Kế hoạch là xây dựng một đường ống dẫn khí ngắn giữa Dragon và cơ sở hạ tầng hiện có của Shell trên đảo Trinidad, thay vì bắt đầu từ đầu ở Venezuela.

Nếu Shell phát triển mỏ Dragon, mỏ này dự kiến sẽ tạo ra doanh thu khoảng 500 triệu đô la mỗi năm, dựa trên giá khí đốt tự nhiên hiện tại, trong đó ít nhất 45% dự kiến sẽ thuộc về Venezuela dưới dạng thuế và tiền bản quyền. “Đây là những cơ hội có thể được kích hoạt trong vòng vài tháng, với tiềm năng đầu tư và sản xuất lên tới vài tỷ đô la trong vài năm tới,” Giám đốc điều hành của Shell, Wael Sawan, nói với CNBC.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, Chris Wright, cho biết việc phát triển hợp tác khí đốt tự nhiên khu vực có thể là “một lợi ích đôi bên cùng có lợi thực sự cho Trinidad và Tobago, một lợi ích cho thị trường LNG toàn cầu, một lợi ích cho Venezuela.”

Trong khi đó, BP đang theo đuổi một dự án khí đốt khác ở Venezuela, một mỏ khí đốt có tên là Cocuina. Dự án này có thể được hiện thực hóa nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được nới lỏng hơn. Cuối tháng 2, Bộ Tài chính Mỹ dường như đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty dầu khí đàm phán với Venezuela và hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này. "Họ đang tạo ra một môi trường cho phép các công ty hiện tại hoạt động", Rachel Ziemba, một nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho biết.