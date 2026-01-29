Venezuela sắp đón tin vui từ Mỹ

Ảnh minh họa

Theo Oilprice, Chính phủ Mỹ đang thảo luận khả năng nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela, nhằm tạo điều kiện cho các công ty năng lượng quốc tế quay trở lại và thúc đẩy sản lượng khai thác tại quốc gia này.

Phương án được xem xét là ban hành cơ chế miễn trừ trừng phạt chung, thay vì cấp phép riêng lẻ cho từng doanh nghiệp như trước. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp rút ngắn thủ tục và đẩy nhanh tiến độ tái khởi động các dự án dầu khí bị đình trệ nhiều năm.

Nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ ý định quay lại Venezuela, gồm Chevron, Repsol, Eni, Reliance Industries và một số nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu. Nếu cơ chế mới được thông qua, các công ty này có thể nối lại hoạt động mà không đối mặt rủi ro pháp lý từ các biện pháp trừng phạt của Washington.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD liên quan đến hợp tác dầu mỏ với Venezuela. Theo tuyên bố trước đó, Venezuela dự kiến cung cấp 50 triệu thùng dầu thô cho Mỹ trong giai đoạn đầu, được xem là bước khởi động cho kế hoạch hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực năng lượng.

Về phía Caracas, chính quyền lâm thời thể hiện lập trường cởi mở hơn với đầu tư nước ngoài. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cho biết Venezuela kỳ vọng thu hút khoảng 1,4 tỷ USD vốn đầu tư mới vào ngành dầu mỏ trong năm nay, tăng so với mức 900 triệu USD của năm 2025. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp so với nhu cầu phục hồi toàn ngành.

Theo ước tính, ngành dầu khí Venezuela có thể cần tới 100 tỷ USD vốn đầu tư trong thập kỷ tới để đảo ngược đà suy giảm kéo dài nhiều năm. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu bảo dưỡng và hạn chế tiếp cận công nghệ là những nguyên nhân chính khiến sản lượng sụt giảm mạnh so với trước đây.

Nếu các kế hoạch đầu tư được triển khai thuận lợi, sản lượng dầu thô của Venezuela có thể phục hồi đáng kể trong dài hạn, với khả năng đạt 1,5 triệu thùng/ngày vào năm 2035, thậm chí lên tới 3 triệu thùng/ngày trong kịch bản tích cực.

Tuy vậy, môi trường đầu tư tại Venezuela vẫn bị đánh giá tiềm ẩn nhiều rủi ro về chính trị, pháp lý và tài chính. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng lớn đến tốc độ phục hồi sản lượng, ngay cả khi các biện pháp trừng phạt được nới lỏng.

