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Venezuela đón tin vui bất ngờ

Đức Nam
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Nhiều công ty dầu mỏ và nhà máy lọc dầu đang ký kết các thỏa thuận cung cấp dầu thô trực tiếp với Venezuela, làm giảm vai trò của các công ty thương mại như Vitol và Trafigura.

Theo Reuters, các nhà máy lọc dầu và công ty sản xuất dầu lớn đang nhanh chóng giành được thị phần dầu thô của Venezuela bằng cách ký kết các hợp đồng cung cấp trực tiếp với công ty dầu khí nhà nước Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), bỏ qua các trung gian toàn cầu và các công ty thương mại hàng hóa như Trafigura và Vitol.

6 tháng sau khi các nhà giao dịch mở cửa trở lại thị trường dầu mỏ của Venezuela, Phillips 66 và Reliance Industries của Ấn Độ đã ký kết các thỏa thuận cung cấp trực tiếp, và Valero cùng Tipco của Thái Lan dự kiến sẽ tiếp bước.

Trước đây, Vitol và Trafigura thống trị trong việc tiếp thị dầu thô của Venezuela nhờ giấy phép độc quyền của chính phủ Mỹ, cơ sở hạ tầng hậu cần hiện có và mối quan hệ lâu dài với PDVSA. Bộ Tài chính Hoa Kỳ từngcấp giấy phép đặc biệt, dài hạn cho riêng Vitol và Trafigura đến tháng 6/2027, trao cho hai công ty này thế độc quyền tạm thời. Hai công ty này đã vận chuyển tổng cộng hơn 100 triệu thùng dầu thô trong vòng sáu tháng trong khi các công ty toàn cầu khác vẫn bị cấm tham gia theo luật.

Venezuela đón tin vui bất ngờ - Ảnh 1.

Thật không may cho Vitol và Trafigura, thế độc quyền tiếp cận đó đang bắt đầu tan biến.

PDVSA hiện đang tích cực khôi phục mô hình kinh doanh trước năm 2019, ưu tiên các hợp đồng cung cấp trực tiếp với các nhà máy lọc dầu và đối tác liên doanh hơn là thông qua các trung gian. Sau 7 năm gián đoạn, Phillips 66 đã nối lại việc mua các lô hàng giao ngay trực tiếp từ PDVSA. Vào tháng 7, công ty này đã được phân bổ trực tiếp ba lô hàng Merey 16, một loại dầu thô nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao, phù hợp với hệ thống lọc dầu vùng Vịnh Mexico của Mỹ.

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Bằng cách loại bỏ các trung gian, PDVSA có thể nâng cao giá bán thực tế bằng cách tránh phải trả phí hoa hồng cho các nhà phân phối lại, từ đó định hình lại nền kinh tế lọc dầu vùng Vịnh Mexico.

Reliance Industries, nhà máy lọc dầu hàng đầu của Ấn Độ, cũng đã bắt đầu mua trực tiếp dầu thô của Venezuela để bổ sung cho khối lượng mà trước đây họ phải mua thông qua các trung gian. Hồi tháng Tư, Reliance đã nhận một lô hàng 2 triệu thùng dầu thô nặng của Venezuela trực tiếp từ PDVSA, tuân theo các điều khoản do Bộ Tài chính Hoa Kỳ kiểm soát.

Các tập đoàn năng lượng lớn của châu Âu cũng làm theo: Repsol của Tây Ban Nha và Eni S.p.A. của Ý đều mở rộng việc nhập khẩu trực tiếp dầu thô từ Venezuela để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu ở châu Âu.

Mặc dù vậy, sự phục hồi hiện tại của ngành thương mại dầu mỏ Venezuela không hề suôn sẻ, khi quốc gia Nam Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các dịch vụ mỏ dầu và thiết bị khoan.

Rystad Energy ước tính rằng mặc dù về mặt kỹ thuật, việc tăng sản lượng dầu thô 17% vào năm 2028 là khả thi, nhưng những hạn chế hoạt động thực tế đang quyết định tốc độ phục hồi thực tế.

Tổng lượng xuất khẩu dầu và nhiên liệu của Venezuela đã vượt 1,2 triệu thùng mỗi ngày vào giữa năm 2026, tăng từ mức trung bình 847.000 thùng mỗi ngày vào năm 2025, và hiện đang hướng tới mục tiêu 1,37 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm nay.

Đức Nam

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