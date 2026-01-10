Venezuela đã âm thầm chuyển 113 tấn vàng trị giá hơn 5 tỷ USD ra khỏi đất nước

Venezuela đã vận chuyển khối lượng vàng trị giá gần 4,14 tỷ franc Thụy Sĩ (5,2 tỷ USD) đến Thụy Sĩ vào những năm đầu chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo dữ liệu do Reuters xem xét, Venezuela đã xuất khẩu 113 tấn vàng sang Thụy Sĩ từ 2013 – thời điểm ông Maduro nhậm chức – đến 2016.

Số vàng này có nguồn gốc từ dự trữ của ngân hàng trung ương Venezuela, vào thời điểm chính phủ quốc gia Nam Mỹ này phải bán vàng để hỗ trợ nền kinh tế, Đài truyền hình Thụy Sĩ SRF cho biết.

Theo dữ liệu hải quan, Venezuela không xuất khẩu vàng sang Thụy Sĩ kể từ 2027 – thời điểm EU áp đặt lệnh trừng phạt, cho tới 2025.

Ông Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ trong một cuộc đột kích ở Caracas vào ngày 3/1.

Ngày 5/1, Thụy Sĩ đã ra lệnh đóng băng tài sản do ông Maduro và 36 cộng sự nắm giữ tại nước này, nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về giá trị hoặc nguồn gốc của số tài sản này.

Hiện chưa rõ liệu có mối liên hệ nào giữa số này sản trên và vàng được chuyển từ ngân hàng trung ương hay không.

Theo SRF, số vàng được lấy ra từ dự trữ của Venezuela có thể đã được chuyển đến Thụy Sĩ để chế biến và tái xuất khẩu. Thụy Sĩ là một trong những trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới, với 5 nhà máy tinh luyện quy mô lớn.

Ngân hàng trung ương Venezuela đã bán bớt dự trữ vàng để hỗ trợ nền kinh tế và huy động ngoại tệ nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Ngân hàng trung ương Venezuela đã bán tháo vàng từ 2012 đến 2016. Phần lớn số vàng này đã chảy về Thụy Sĩ”, Rhona O'Connell, nhà phân tích thị trường tại StoneX, cho biết.

“Sau đó, chúng có thể được lưu giữ bởi các đối tác trong lĩnh vực tài chính, hoặc được bán dưới dạng các thỏi nhỏ sang châu Á, hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới”.

Xuất khẩu vàng sang Thụy Sĩ đã giảm xuống mức 0 vào năm 2017 khi EU trừng phạt một số cá nhân Venezuela. Thụy Sĩ đã áp dụng các lệnh trừng phạt của EU vào đầu năm 2018. Các biện pháp trừng phạt không gồm lệnh cấm vận chung của Thụy Sĩ đối với việc nhập khẩu vàng từ Venezuela.

Hiện, 31 tấn vàng dự trữ của Venezuela, tương đương khoảng 15% tổng dự trữ ngoại tệ của nước này, đang nằm tại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Các tài liệu tòa án Anh ước tính giá trị số vàng này vào năm 2020 là khoảng 1,95 tỷ USD. Tuy nhiên, giá vàng đã tăng hơn gấp đôi kể từ đó, có nghĩa là giá trị hiện tại ước đạt 3,6 tỷ USD.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết Anh từ chối công nhận chính phủ Venezuela, điều đó có nghĩa là vàng dự trữ của quốc gia Nam Mỹ này sẽ vẫn được lưu giữ tại BoE.

Ông Maduro đã cố gắng hồi hương vàng từ Anh để hỗ trợ kinh tế Venezuela. Tuy nhiên, BoE đã từ chối yêu cầu này vì Anh không công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của nước này. Chính phủ Tổng thống Maduro đã kiện đòi lại vàng vào năm 2020 nhưng bị thua kiện vào năm 2023.﻿

Tham khảo: Reuters﻿