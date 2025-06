Ngày 11/6, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra Công ty có địa chỉ tại khu phố Nguyễn Trãi (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An). Lực lượng chức năng phát hiện 11,2 tấn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, công ty trên đang kinh doanh cho thuê kho đông lạnh với tổng số lượng 21 thùng container đông lạnh . Trong đó, có 2 kho đang lưu trữ thực phẩm đông lạnh gồm thịt gà (cổ gà, da gà, chân, đầu), thịt heo (thịt vai, ba rọi..), ức vịt, xúc xích thành phẩm không rõ nhãn hiệu, xuất xứ, đều đã hết hạn sử dụng với tổng khối lượng khoảng trên 6,2 tấn.

Qua làm việc với cơ quan công an, các chủ sở hữu của số thực phẩm động vật đông lạnh nói trên cho biết đã mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp hàng hóa.

Ngoài ra, các chủ sở hữu hàng hóa thừa nhận, biết rõ tình trạng hết hạn sử dụng của số hàng hóa nêu trên, tuy nhiên vẫn tiếp tục bán ra thị trường cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, các nhà hàng, quán ăn, công ty chế biến suất ăn công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TPHCM để kiếm lời.

Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, một chủ hàng còn cho in dòng chữ “Kho lạnh chứa hàng phế phẩm thanh lý dùng cho chăn nuôi động vật” dán trên cửa kho container đông lạnh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa tổng khối lượng trên 11,2 tấn để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho đông lạnh chứa đầy thịt không rõ nguồn gốc

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã triển khai kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã tổ chức rà soát, nắm tình hình, đánh giá đúng thực trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhóm ngành hàng thực phẩm và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại địa phương.