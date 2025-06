Theo thông tin từ Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ việc ông Nguyễn Bá Hoan , nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (hiện là Thứ trưởng Bộ Nội vụ) đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ( Cục QLLĐNN ) ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "Giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ LĐTB&XH và Cục QLLĐNN.

Các bị can từ trái qua phải: Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương.

Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3 và ngày 10/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ"; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với: ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội; Tống Hải Nam, nguyên Cục trưởng; Nguyễn Gia Liêm, nguyên Phó Cục trưởng; Phạm Viết Hương, nguyên Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phạm Viết Hương, bắt tạm giam đối với 3 bị can còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, tố giác để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Nguyễn Thiện Thanh Bình, số điện thoại 0339.468888.