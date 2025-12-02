Về với Bộ Công an, FPT Telecom muốn bổ nhiệm "sếp" GELEX vào HĐQT

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã FOX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra ngày 24/12/2025. Tại Đại hội, HĐQT FPT Telecom sẽ trình cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong danh sách đề cử, đáng chú ý có ông Nguyễn Trọng Trung - Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX), Tổng Giám đốc CTCP Điện lực GELEX, Cố vấn cấp cao của Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL).

Bên cạnh đó, ông Võ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông (GTEL); ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc FPT Telecom, cũng được đề cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

FPT Telecom đồng thời trình cổ đông miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là bà Trần Thị Hồng Lĩnh và ông Phan Thế Thành. Cả 2 cá nhân này đều đã nộp đơn từ nhiệm vào ngày 16/7/2025.

Ngoài ra, bà Lưu Nguyễn Kim Thoa - Trưởng Ban Tài chính - Kế toán GTEL được đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho ông Đỗ Xuân Phúc, thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm ngày 16/7/2025.

Đây là lần đầu tiên FPT Telecom tổ chức họp ĐHĐCĐ kể từ khi Bộ Công an trở thành cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Trước đó, ngày 16/7, Bộ Công an đã tiếp nhận chính thức quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Tại thời điểm chuyển giao, SCIC sở hữu 50,2% vốn trong khi Tập đoàn FPT nắm 45,7%. SCIC cho biết việc chuyển giao được thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm sắp xếp, củng cố quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp công nghệ trọng yếu.

Về tình hình kinh doanh quý 3, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.929,7 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng gần 25% so với cùng kỳ 2024, lên mức 1.132 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình, công ty cho biết kết quả tích cực này đến từ việc công ty tiếp tục nâng cao chất lượng đường truyền, dịch vụ chăm sóc khách hàng, đồng thời triển khai nhiều biện pháp bán hàng, cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và tối ưu hoạt động tài chính.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt 14.287 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 21%, qua đó hoàn thành 77% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.