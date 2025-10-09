Người đàn ông họ Minh (Phúc Kiến, Trung Quốc) cùng gia đình về quê tham dự đám cưới của họ hàng. Trong buổi họp gia đình này, anh Minh được một người anh họ hỏi về cuộc sống thành phố và mức thu nhập. Lúc này anh cảm thấy bối rối, vì trả lời lương ít sẽ bị coi thường, trả lời lương cao lại dễ nhận về sự ghen ghét đố kỵ.

Cuối cùng, người đàn ông định trả lời mức lương 25.000 NDT/tháng (hơn 90 triệu đồng) của mình. Thế nhưng chưa kịp nói, mẹ anh đã vội đáp lời họ hàng: “Lương bao nhiêu cũng chẳng đủ ăn với mức chi tiêu trên thành phố đâu các bác ạ. Tôi thấy hai cháu đi làm mấy năm mà không tiết kiệm được đồng nào, bố mẹ vẫn còn phải hỗ trợ nhiều lắm”. Anh Minh định “chữa ngượng” nhưng nhìn sang vợ cũng đang gật đầu đồng tình với lời nói của mẹ nên không biết phải phản ứng ra sao.

Có vài người bàn tán về việc vợ chồng anh Minh ngoài 30 vẫn chưa gửi tiền cho bố mẹ, còn để gia đình phụ giúp ngược lại. Người đàn ông cảm thấy mình “bị oan”, thậm chí có phần bẽ mặt trước hành động của mẹ và vợ trước mặt họ hàng. Anh đang làm vị trí kỹ thuật, công việc bận rộn từ 8h sáng đến 8h tối, thậm chí không ngại nhận việc lúc nửa đêm. Người đàn ông nghĩ mình xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ bởi mức lương xứng đáng với công sức này.

Mẹ anh Minh sau đó khéo léo chuyển chủ đề: “Nói chung vợ chồng Minh còn phải cố gắng lắm mới bằng các anh chị em khác”. Gia đình bác cả nghe thấy lời khen này lại được dịp khoe con trai tốt nghiệp đại học tốt nhất tỉnh, thu nhập 8.000 NDT/tháng (gần 30 triệu đồng), còn hay gửi tiền về cho gia đình.

Người dì khác lại cố tình để lộ chiếc vòng tay vàng con trai tặng, cho mọi người xem điện thoại đời mới con dâu mua ở nước ngoài về. Mọi người không còn chú ý đến anh Minh nữa. Người đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm phần nào dù vẫn chưa quên tình huống xấu hổ vừa qua.

Trở về nhà, anh Minh nhắc lại chuyện tại đám cưới. Lúc này mẹ mới nói, thực tế là người anh cố tình hỏi mức lương của anh Minh đã thất nghiệp từ đầu năm. Người đàn ông không chịu xin việc mà chỉ mơ mộng làm giàu bằng cách đầu tư. Kết quả, toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình mất sạch chỉ sau một thời gian ngắn. Không rút kinh nghiệm, người anh này còn đang muốn kêu gọi họ hàng đầu tư thêm, nhất là những người giàu có, thu nhập cao. Khi mức lương bị lộ ra, anh Minh sẽ rất khó xử với lời mời gọi như vậy.

Anh Minh hiểu hành động của mẹ, còn vợ anh khuyên: “Tiền bạc là câu chuyện nhạy cảm. Chúng ta vẫn nên kín đáo thì hơn”. Vài ngày sau, mẹ anh Minh nhận được điện thoại của người dì, cho biết con trai bị anh họ hỏi vay tiền, sau đó dụ dỗ đầu tư. Khi dì phát hiện ra, yêu cầu con trai từ chối cho vay tiếp lại nhận về câu nói: “Sao dì khoe được con trai tặng vòng vàng, sống dư dả mà họ hàng chỉ vay chút tiền dì đã keo kiệt vậy?”.

Anh Minh nhận ra trong nhiều tình huống, bản thân anh mong muốn nhận được sự công nhận, chú ý của người khác thông qua tài sản, thu nhập của mình. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời tán dương, khen ngợi khiến anh quên rắc rối khi tiết lộ tình hình tài chính cho người vốn không thân thiết. "Cả đời tôi cũng không quên được câu chuyện 'bẽ mặt' nhưng cũng đem lại bài học lớn này", anh Minh nói.

Sau này khi nhận được câu hỏi về mức lương, anh Minh khéo léo kể về tình hình công việc cùng câu nói: “Cũng may mắn đủ thu nhập sống ở thành phố, hai vợ chồng cùng nhau nỗ lực thôi”. Khi đó, người hỏi sẽ nắm được các thông tin chung thay vì tập trung vào con số cụ thể, giúp cuộc đối thoại trở nên tự nhiên và thân thiện hơn thay vì né tránh hoàn toàn.