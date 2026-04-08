VĐV bóng chuyền xinh nhất Việt Nam, cả cõi mạng si mê vì visual và style quá cuốn

Đặng Thu Huyền không còn là cái tên xa lạ với những ai theo dõi bóng chuyền Việt Nam. Sinh năm 2002 tại Hà Nội, cô bén duyên với bóng chuyền từ khá sớm và nhanh chóng khẳng định năng lực khi trở thành chuyền hai chủ lực, đồng thời từng giữ vai trò đội trưởng tuyển U19 Quốc gia.

Sở hữu chiều cao 1m76 cùng số đo cân đối, gương mặt thanh tú, cô được người hâm mộ ưu ái gọi là hoa khôi bóng chuyền. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, quyết định giải nghệ ở tuổi 19 của Thu Huyền từng khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối. Tuy nhiên, đây lại là bước ngoặt mở ra một hành trình mới khi cô mạnh dạn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi rời sân đấu, Thu Huyền tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và nhanh chóng lọt top 10, đồng thời vào top 5 phần thi Người đẹp biển, cho thấy tiềm năng không chỉ ở thể thao mà còn ở lĩnh vực giải trí.

Từ đó, cô dần lấn sân sang vai trò người mẫu, MC và hiện đang là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV Cab với vai trò dẫn dắt các chương trình thể thao. Với nền tảng chuyên môn vững chắc, ngoại hình nổi bật và sự chỉn chu trong hình ảnh, Đặng Thu Huyền ngày càng khẳng định sức hút riêng, trở thành một trong những gương mặt trẻ đa năng đáng chú ý.

Không chỉ ghi điểm nhờ chuyên môn và sự tự tin trước ống kính, Đặng Thu Huyền còn ngày càng gây chú ý bởi phong cách thời trang trưởng thành, cuốn hút hơn so với hình ảnh vận động viên trước đây. Rời xa sân đấu, style của Thu Huyền cũng có sự chuyển mình rõ rệt. Nếu trước kia gắn liền với hình ảnh năng động, khỏe khoắn thì hiện tại, cô ưu tiên những outfit tôn dáng, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét hiện đại. Lợi thế chiều cao cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô dễ dàng “cân” nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ váy ôm body gợi cảm đến những set đồ basic đời thường.

Item xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ của Đặng Thu Huyền là những mẫu áo lụa phối ren mềm mại, nữ tính. Đây cũng là kiểu áo đang được hội IT girl từ Á sang Âu lăng xê mạnh trong mùa hè nhờ sự cân bằng giữa vẻ thanh lịch và gợi cảm. Thiết kế dáng suông nhẹ giúp che khuyết điểm cơ thể hiệu quả, đồng thời chất liệu lụa rủ và chi tiết ren tinh tế vẫn tạo nên điểm nhấn đủ cuốn hút.

Cô nàng cũng ưu ái các set đồ tiểu thư với đủ biến tấu, từ những thiết kế dáng dài thướt tha, thanh lịch đến các set ngắn trẻ trung, năng động. Việc diện nguyên set không chỉ giúp tiết kiệm thời gian phối đồ mà còn đảm bảo tổng thể luôn hài hòa, chỉn chu khi xuống phố. Để outfit thêm phần nổi bật, Thu Huyền thường tinh tế kết hợp cùng khuyên tai, túi xách hoặc giày dép đồng điệu, tạo điểm nhấn vừa đủ mà vẫn nổi bật.

Những chiếc váy babydoll cũng là lựa chọn quen thuộc của Thu Huyền trong các chuyến du lịch. Thiết kế dáng ngắn, xòe nhẹ giúp cô khoe trọn bờ vai mảnh mai cùng đôi chân dài nổi bật, đồng thời mang lại cảm giác trẻ trung, bay bổng. Nữ MC đặc biệt ưu ái các gam màu be, kem hoặc những tone trung tính nhẹ nhàng vì khả năng tôn da và tạo hiệu ứng thanh lịch, dễ mặc trong nhiều bối cảnh. Chỉ cần kết hợp thêm sandal hoặc túi cói đơn giản là đã có ngay một outfit vừa xinh xắn vừa đậm vibe hè.

Phong cách của Thu Huyền vẫn giữ được nét trẻ trung, hiện đại khi trong tủ đồ thường xuyên xuất hiện những thiết kế áo cúp ngực dáng phồng xòe đầy điệu đà. Kiểu áo này không chỉ giúp tôn lên bờ vai thon gọn mà còn tạo cảm giác nữ tính, tiểu thư nhưng không hề “bánh bèo” quá đà. Cô nàng thường kết hợp cùng chân váy ngắn không họa tiết để cân bằng tổng thể, giữ cho outfit vừa nổi bật vừa dễ ứng dụng trong đời thường.

Trong các buổi dạo phố, style của Thu Huyền lại trở nên gần gũi và dễ ứng dụng hơn. Cô thường chọn các combo quen thuộc như áo ôm phối cùng quần jeans hoặc quần ống rộng để tôn dáng, vừa thoải mái lại vẫn giữ được nét gọn gàng. Những set đồ này không quá cầu kỳ nhưng nhờ cách chọn form chuẩn và phối phụ kiện hợp lý, tổng thể vẫn rất có gu.

Có thể thấy, dù ở bất kỳ vai trò nào, Đặng Thu Huyền vẫn giữ được sức hút riêng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa ngoại hình, thần thái và gu thẩm mỹ ngày càng hoàn thiện. Từ một vận động viên trẻ đến hình ảnh MC, người mẫu, cô đang từng bước chứng minh rằng mình không chỉ dừng lại ở danh xưng hoa khôi sân bóng, mà còn là một gương mặt đáng chú ý của thế hệ trẻ cả về hình ảnh lẫn phong cách.

